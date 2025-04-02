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Этот тип кофемашины на работе опасен для сосудов: срочно узнайте, какой фильтр стоит у вас

1:40
Недвижимость

Кофемашины на рабочем месте — это настоящий ритуал, который задаёт ритм рабочего дня. Возможность выпить свежесваренный кофе в любое время повышает продуктивность, улучшает настроение и создает уютную атмосферу.

Чашка кофе в окружении кофейных зерен
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе в окружении кофейных зерен

Однако далеко не все задумываются о том, что способ приготовления кофе может влиять не только на вкус, но и на здоровье.

Исследования показали, что в зависимости от типа кофеварки в напитке могут содержаться различные количества кафестола и кахвеола — природных соединений, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

Особенно высок их уровень в нефильтрованном кофе, например, в напитке из кофемашин с металлическими фильтрами. В таких случаях содержание кафестола может достигать 176 мг/л — это почти в 15 раз больше, чем в кофе, прошедшем через бумажный фильтр.

Решение простое: использование бумажных фильтров или альтернативных методов фильтрации, например тканевых фильтров, пишет YgeiaMou.

Было доказано, что такой подход снижает содержание дитерпенов до безопасных уровней, а в долгосрочной перспективе уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13% за пять лет и на 36% за 40 лет.

Вывод? Если на вашем рабочем месте есть кофемашина — отлично! Но стоит задуматься о том, как именно готовится кофе. Выбор в пользу бумажных фильтров или других эффективных способов фильтрации сделает каждую чашку не только вкусной, но и полезной.

Уточнения

Кофемашина — устройство для автоматического приготовления кофе из предлагаемого продукта (зерно, молотый кофе). Варка кофе в кофемашине предполагает минимальное участие человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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