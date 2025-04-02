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Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит

1:35
Спорт

Бывший футболист "Краснодара" и "Зенита" Максим Деменко считает предстоящий матч против "Зенита" ключевым для "Краснодара" в борьбе за чемпионство.

ФК "Краснодар"
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ФК "Краснодар"

Он отметил, что сейчас рано делать окончательные выводы, но ситуация станет яснее после трёх туров до конца сезона. Деменко подчеркнул важность предстоящей игры, утверждая, что её результаты будут иметь решающее значение для дальнейших перспектив "Краснодара".

По мнению спортсмена, если "Краснодар" сможет оторваться от "Зенита" на шесть очков, это станет серьёзным аргументом в пользу его чемпионских шансов. Деменко также предположил, что в случае поражения "Зенита" и сохранения "Краснодаром" своих позиций, "быки" могут претендовать на титул, пишет Газета.Ru, ссылаясь на экс-футболиста.

"Этот матч станет ключевым. После него останется шесть туров, игроки "Краснодара" будут максимально мотивированными, и команда вряд ли упустит золото", — добавил Деменко.

Накануне "Краснодар" одержал уверенную победу над "Факелом" со счётом 5:0, укрепив своё лидерство в Российской премьер-лиге. "Зенит", разгромив "Рубин" 4:0, занял второе место, отставая от лидера на три очка. Третье место с 44 баллами занимает "Спартак", потерявший очки в ничьей 0:0 с "Ахматом".

Матч между "Краснодаром" и "Зенитом" состоится 13 апреля в Санкт-Петербурге в рамках 24-го тура РПЛ.

Уточнения

«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России.

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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