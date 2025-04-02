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Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует

1:46
Авто

Сплошная разметка на дороге — как кирпичная стена: пересек — получи штраф. Но бывает ситуация, когда водитель начинает обгон по всем правилам — на прерывистой — а завершать манёвр приходится уже через сплошную. Нарушение? Не всегда.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Закон не чёрно-белый

ПДД действительно запрещают завершение обгона через сплошную разметку. Но только если манёвр изначально был неправомерным. Если же обгон был начат в зоне прерывистой линии, и обстоятельства вынудили вернуться через сплошную — ситуация меняется.

Что говорят суды

Конституционный суд уже рассматривал подобные дела. Вывод простой: если обгон начат по правилам, а продолжение манёвра продиктовано объективной необходимостью (например, из-за встречного транспорта или помехи), наказывать водителя нельзя. Здесь важен не формальный подход, а логика и безопасность на дороге.

Аргументы и доказательства

Чтобы избежать неприятностей, желательно иметь доказательства того, что вернуться в свою полосу иначе было невозможно. Фото, видеозаписи, показания очевидцев — всё это поможет, если дело дойдёт до разбирательства.

Суд, как показывает практика, чаще встаёт на сторону водителя. Даже если полностью избежать наказания не получится, можно добиться его смягчения — например, заменить лишение прав на штраф.

Главное — безопасность

Манёвр должен быть безопасным с самого начала. Прежде чем выехать на встречку, водитель обязан убедиться, что успеет завершить обгон без риска. Но если ситуация изменилась в пути — разумный подход и здравый смысл остаются на стороне автомобилиста.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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