Кредиты не для всех: кому теперь могут отказать в ипотеке и автозайме

С 1 апреля Центробанк вводит новые ограничения на выдачу ипотечных и автокредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Простыми словами, теперь банки не смогут выдавать слишком много рискованных займов, чтобы не допустить роста закредитованности населения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Ранее такие меры уже вводились для потребительских кредитов, что привело к заметному снижению объемов займов. Теперь же регулятор решил распространить ограничения на сферу ипотеки и автокредитования. Основная цель — не только защитить заемщиков, но и снизить риски для банков и микрофинансовых организаций.

Макропруденциальные лимиты — это не запрет, а своего рода ограничитель. Банк не может превысить определенный процент рискованных кредитов в своем портфеле. Например, если раньше региональный банк выдавал 50 автокредитов в месяц клиентам с высокой долговой нагрузкой, то теперь этот показатель не должен превышать 20%, то есть всего 10 кредитов. Если лимит исчерпан, остальным заемщикам придется искать другие способы финансирования.

По словам главы департамента финансовой стабильности Центробанка Елизаветы Даниловой, нововведения в первую очередь затронут тех, кто берет ипотеку с небольшим первоначальным взносом — около 20% от стоимости жилья.

"ЦБ РФ хочет ограничить заемщиков, которые берут ипотеку на пределе своих возможностей, не имея накоплений, ведь ипотека должна быть доступна тем, кто реально может её потянуть, а не тем, кто влезает в кредит с минимальным запасом прочности", — объясняет руководитель Аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко.

Однако это не значит, что рынок недвижимости ждет спад. Генеральный директор VSN Group Яна Глазунова считает, что покупатели, не сумевшие взять ипотеку, начнут искать альтернативные способы финансирования.

"Застройщики предложат клиентам программы рассрочки, а также могут увеличиться сделки по аренде с последующим выкупом", — отмечает эксперт.

Еще одним следствием ограничений может стать рост теневого кредитования. Те, кому откажут банки, могут обратиться за займами к частным инвесторам или даже нелегальным кредиторам, что создает дополнительные риски.

Таким образом, введение новых лимитов Центробанка может повлиять на рынок жилья и автомобилей, но долгосрочные последствия зависят от того, насколько гибко адаптируется финансовая система.