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Дмитрий Плотников

20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению

3:30
Мир

Итак, бывший президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча военных представителей Британии и Украины готова.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Цель этой встречи — подготовка приезда военного контингента в Незалежную. Заявление Зеленского сделано на фоне инициативы Парижа о вероятной отправке западного контингента на Украину.

Европейские пляски

Напомним, ранее французский президент Эммануэль Макрон сказал, что Париж и Лондон готовы отправить для помощи Киеву ограниченный контингент военнослужащих для технического взаимодействия. Пусть речь идёт пока о консультациях и инструкторах, однако обсуждение военных НАТО сделано как раз на фоне усиливающихся заявлений Банковой о прямом участии в конфликте западных стран.

Понятно, что заявление Зеленского и Макрона синхронизированы Лондоном и Парижем. А вот кстати, остальные члены военного блока продолжают сохранять дистанцию. Вашингтон и Берлин официально исключили отправку своих солдат в Незалежную.

Все пляски на шабаше Украины-Франции-Британии прямо показывают, что Запад вместе с Киевом начал прощупывать прочность "красных линий" от Кремля. И если формально речь идёт об обучении и подготовке ВСУ, то ясно, что уже создаётся и правовая основа для появления западных военных формирований на Украине. В том или ином статусе.

Численность, формат, а также юридическая составляющая данных миссий пока не раскрыты. Но сам факт заявлений со страны Зеленского, Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера показывает на то, что глобалисты начали отрабатывать сценарий прямого присутствия (хотя и ограниченного) на украинском театре военных действий.

При этом Москва тоже делает свои заявления. Недавно президент России Владимир Путин сказал, что у него есть все основания полагать, что "вооружённые силы Украины будут добиты". Нет сомнения, что все прибывшие солдаты удачи тоже будут ликвидированы. Тем более, что на войне очень не жалуют наёмников.

И всё это можно рассматривать как предупреждение как раз глобалистам, активно втягивающим Европу в украинский конфликт.

 

Наступление русской армии

В интернете уже ходят "сплетни", что российский Генштаб закончил подготовку наступательной весенне-летней компании 2025 года. Кремль определил и цели — уничтожение армии Украины на нескольких направлениях. Масштаб наступления будет сопоставим с первыми месяцами специальной военной операции.

По информации, российское командование сделало ставку на обновлённую структуру сухопутных войск РФ: появится свыше 20 новых бригад ВС РФ, которые полностью укомплектованы техникой, комплексами РЭБ, дронами и средствами мобильных манёвренных военных действий.

Вывод

По всей вероятности, наступательная кампания армии России не будет растянутой во времени. Скорее всего, это всё рассчитано на ударный период, где националисты должны понести такие потери, что сохранение боеспособности ВСУ будет просто невозможным.

Как следствие, в стране начнется дестабилизация. Динамика наступления России будет политическим шоком для Украины.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу владимир путин эммануэль макрон владимир зеленский
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