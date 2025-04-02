Как вы спите — так работает ваше сердце: проверьте свою позу

Выбор положения тела во сне — это не просто вопрос удобства. От того, как вы лежите ночью, может зависеть работа сердца, насыщение организма кислородом и даже риски хронических заболеваний. Ученые всё чаще подчеркивают: поза во сне — ключ к сердечному благополучию.
Эта поза снижает нагрузку на позвоночник и помогает при болях в спине. Но есть важное "но": если вы страдаете апноэ или храпом, сон на спине может усугубить ситуацию. Недостаток кислорода ночью может нарушать сердечный ритм и повышать риски для сердечно-сосудистой системы.
Кому подходит: людям без нарушений дыхания во сне.
Кому стоит избегать: страдающим апноэ, храпом, нарушением сна.
Эту позу рекомендуют при изжоге и рефлюксе — она препятствует попаданию желудочного сока в пищевод. Но давление на грудную клетку может повлиять на работу сердца, особенно у людей с уже существующими кардиологическими проблемами.
Кому подходит: при желудочных проблемах, беременным (для улучшения кровообращения плода).
Кому стоит быть осторожным: сердечникам — по рекомендации врача.
Научных подтверждений вреда этой позы немного, хотя теоретически возможна нагрузка на нижнюю полую вену. Однако практика показывает: правый бок — комфортный и относительно безопасный вариант для большинства людей.
Кому подходит: большинству, в том числе при сердечной недостаточности.
Дополнение: беременным стоит чередовать с левым боком.
При тяжелых нарушениях сердечного ритма, наличии кардиостимулятора или кардиовертеров лучше спать с приподнятым изголовьем. Это снижает давление на грудную клетку и улучшает дыхание.
Совет: используйте подушки под спину или колени — это добавляет комфорта и снимает лишнее напряжение.
Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.
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