Как вы спите — так работает ваше сердце: проверьте свою позу

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбор положения тела во сне — это не просто вопрос удобства. От того, как вы лежите ночью, может зависеть работа сердца, насыщение организма кислородом и даже риски хронических заболеваний. Ученые всё чаще подчеркивают: поза во сне — ключ к сердечному благополучию.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Сон на спине: идеально, но не для всех

Эта поза снижает нагрузку на позвоночник и помогает при болях в спине. Но есть важное "но": если вы страдаете апноэ или храпом, сон на спине может усугубить ситуацию. Недостаток кислорода ночью может нарушать сердечный ритм и повышать риски для сердечно-сосудистой системы.

Кому подходит: людям без нарушений дыхания во сне.

Кому стоит избегать: страдающим апноэ, храпом, нарушением сна.

Сон на левом боку: хорошо для желудка, не всегда — для сердца

Эту позу рекомендуют при изжоге и рефлюксе — она препятствует попаданию желудочного сока в пищевод. Но давление на грудную клетку может повлиять на работу сердца, особенно у людей с уже существующими кардиологическими проблемами.

Кому подходит: при желудочных проблемах, беременным (для улучшения кровообращения плода).

Кому стоит быть осторожным: сердечникам — по рекомендации врача.

Сон на правом боку: компромиссная классика

Научных подтверждений вреда этой позы немного, хотя теоретически возможна нагрузка на нижнюю полую вену. Однако практика показывает: правый бок — комфортный и относительно безопасный вариант для большинства людей.

Кому подходит: большинству, в том числе при сердечной недостаточности.

Дополнение: беременным стоит чередовать с левым боком.

Полусидячее положение: помощь при сердечной недостаточности

При тяжелых нарушениях сердечного ритма, наличии кардиостимулятора или кардиовертеров лучше спать с приподнятым изголовьем. Это снижает давление на грудную клетку и улучшает дыхание.

Совет: используйте подушки под спину или колени — это добавляет комфорта и снимает лишнее напряжение.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

