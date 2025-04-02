Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бессонница на четырёх лапах: что делать, если собака устраивает ночные концерты
Жир на кухне капитулирует: хозяйки нашли натуральное средство для идеальной чистоты
Почему французы никогда не срезают сырные корки: раскрываем тайну
Тренд, который вышел из-под контроля: почему модный напиток оказался под подозрением
Мягкие, как масло: куриные сердечки в сметанном соусе
Зона вокруг глаз не требует отдельного крема — вот правда
Когда спорткар прикидывается кроссовером: новый Porsche Macan не играет по правилам
Трансграничный экстрим! Как туристы пересекают границу на зиплайне между двумя странами за 60 секунд
Попробуйте на вкус следующую поездку! Мороженое со вкусом улиток и чеснока — как авиакомпании умеют удивлять

Как вы спите — так работает ваше сердце: проверьте свою позу

2:12
Здоровье

Выбор положения тела во сне — это не просто вопрос удобства. От того, как вы лежите ночью, может зависеть работа сердца, насыщение организма кислородом и даже риски хронических заболеваний. Ученые всё чаще подчеркивают: поза во сне — ключ к сердечному благополучию.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Сон на спине: идеально, но не для всех

Эта поза снижает нагрузку на позвоночник и помогает при болях в спине. Но есть важное "но": если вы страдаете апноэ или храпом, сон на спине может усугубить ситуацию. Недостаток кислорода ночью может нарушать сердечный ритм и повышать риски для сердечно-сосудистой системы.

Кому подходит: людям без нарушений дыхания во сне.
Кому стоит избегать: страдающим апноэ, храпом, нарушением сна.

Сон на левом боку: хорошо для желудка, не всегда — для сердца

Эту позу рекомендуют при изжоге и рефлюксе — она препятствует попаданию желудочного сока в пищевод. Но давление на грудную клетку может повлиять на работу сердца, особенно у людей с уже существующими кардиологическими проблемами.

Кому подходит: при желудочных проблемах, беременным (для улучшения кровообращения плода).
Кому стоит быть осторожным: сердечникам — по рекомендации врача.

Сон на правом боку: компромиссная классика

Научных подтверждений вреда этой позы немного, хотя теоретически возможна нагрузка на нижнюю полую вену. Однако практика показывает: правый бок — комфортный и относительно безопасный вариант для большинства людей.

Кому подходит: большинству, в том числе при сердечной недостаточности.
Дополнение: беременным стоит чередовать с левым боком.

Полусидячее положение: помощь при сердечной недостаточности

При тяжелых нарушениях сердечного ритма, наличии кардиостимулятора или кардиовертеров лучше спать с приподнятым изголовьем. Это снижает давление на грудную клетку и улучшает дыхание.

Совет: используйте подушки под спину или колени — это добавляет комфорта и снимает лишнее напряжение.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Сейчас читают
Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине
Военные новости
Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине Видео 
Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции
Садоводство, цветоводство
Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции Аудио 
Популярное
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными

С апреля 2025 года старые банкноты 50 евро перестанут принимать в европейских магазинах и банкоматах. Разбираемся, как не остаться с недействительными купюрами.

Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит
Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит
Последние материалы
Жир на кухне капитулирует: хозяйки нашли натуральное средство для идеальной чистоты
Почему французы никогда не срезают сырные корки: раскрываем тайну
Тренд, который вышел из-под контроля: почему модный напиток оказался под подозрением
Мягкие, как масло: куриные сердечки в сметанном соусе
Зона вокруг глаз не требует отдельного крема — вот правда
Когда спорткар прикидывается кроссовером: новый Porsche Macan не играет по правилам
Трансграничный экстрим! Как туристы пересекают границу на зиплайне между двумя странами за 60 секунд
Попробуйте на вкус следующую поездку! Мороженое со вкусом улиток и чеснока — как авиакомпании умеют удивлять
Нюдовая помада, которая сделает вас неотразимой — выбираем правильный оттенок
Тонкий и мощный! MacBook Pro изменит представление о ноутбуках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.