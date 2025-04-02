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Эта страна готовится к сильному землетрясению: эвакуировать придётся миллион человек

Мир

Сейсмологи считают, что магнитуда самого мощное землетрясения в современной истории Японии может достигнуть 9 баллов.

Ликвидация последствий землетрясения
Фото: flickr.com by Бернард Спрагг. Новозеландец из Крайстчерча, Новая Зеландия, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ликвидация последствий землетрясения

В ближайшие 30 лет, как отметили эксперты, вероятность того, что там произойдет землетрясение в разломе Нанкай составляет "примерно 80 процентов".

Власти заявили, что эвакуировать нужно будет по меньшей мере миллион человек. За последнее время это будет самым разрушительным бедствием. При этом экономика Японии тоже пострадает. Ущерб может составить 1,81 триллиона долларов, пишет KP. RU.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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