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Цветы без дачи: как создать весенний сад прямо на подоконнике

1:33
Садоводство

Нет дачи? Это не повод лишать себя удовольствия любоваться весенними цветами. Луковичные прекрасно себя чувствуют в обычных горшках — на подоконнике, балконе или даже у двери. Главное — создать им правильные условия.

Традесканция
Фото: commons.wikimedia.org by Nilu-navruz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Традесканция

Горшок — не просто декор

Первое, о чём стоит позаботиться, — дренаж. Нижние 5 см горшка обязательно нужно заполнить керамзитом или другим дренажным материалом. Это убережёт корни от застоя влаги и гниения.

Не менее важна почва. Отличный вариант — питательный компост, смешанный с песком или измельчённой корой. Такая смесь поможет луковицам укорениться и получить нужные микроэлементы.

Материал и размер — тоже не мелочь

Глиняные горшки — ваш лучший выбор. Они "дышат", регулируют влагу и защищают растения от перегрева. Только не стоит выбирать слишком маленькие ёмкости, особенно если вы планируете посадить сразу несколько луковиц — теснота никому не на пользу, даже тюльпанам.

Вредители не дремлют, даже в квартире

Домашние условия — не гарантия безопасности. Болезни и вредители могут проникнуть и на подоконник. Поэтому важно регулярно осматривать растения, чтобы при первых признаках проблем сразу обработать зелёных любимцев.

Даже если клумбы нет — цветы всё равно могут быть рядом. Весна на подоконнике — это реально, если подойти к делу с любовью и знанием.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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