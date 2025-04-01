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Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки

2:49
Зоосфера

Песню Высоцкого о красных флажках знают почти все. На загонной охоте действительно используют яркие тряпки на верёвках, создавая своего рода "запретную линию". Много лет считалось, что волки не решаются пересекать эту границу, и флажки действительно часто срабатывают. Но если всё так просто — почему же фермеры не огораживают ими пастбища?

Волк
Фото: flickr.com by Konrads Bilderwerkstatt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волк

Волки не видят красный цвет

Распространённый миф о том, что волки боятся именно красного цвета, давно опровергнут учёными. Эти хищники, как и собаки, не обладают рецепторами, способными воспринимать красный спектр. В их глазах алый флажок выглядит как один из оттенков серого. Так что пугать их красной тряпкой — всё равно что пытаться отпугнуть человека невидимым светом.

Почему же они всё-таки боятся

Ответ прост: не цвет, а новизна и запах. Волки крайне настороженно относятся ко всему незнакомому, особенно если это пахнет человеком. Развешанные полоски ткани на ветру — это для волка не просто предмет, а сигнал "сюда лучше не соваться". И чем сильнее пахнет флажок (например, от рук человека или добавленных запахов), тем выше шанс, что хищник повернёт обратно.

Иногда охотники даже обрабатывают флажки сильнопахнущими веществами, усиливая эффект. Правда, такая тактика работает не всегда.

Тогда почему флажки — красные

Для людей, не для волков. Яркий цвет хорошо заметен на снегу, траве, среди кустов. Охотники или пастухи с лёгкостью видят линию, а волки — ориентируются не на цвет, а на движение и запах.

Почему флажки не используют повсеместно

  • Неэффективны на 100%: некоторые волки со временем понимают, что флажки опасности не представляют. Особенно это касается хищников, привыкших к человеческому соседству.
  • Решение принимает вожак: бывали случаи, когда вожак перепрыгивал линию флажков, и вся стая следовала за ним. Умные и опытные волки не раз показывали способность учиться на своих ошибках и запоминать уловки охотников.
  • Долговечность эффекта сомнительна: один прорыв — и всё. Волки "переобучаются" и больше на тряпки внимания не обращают.

Можно ли использовать флажки для защиты пастбищ

Теоретически — да. Особенно в районах с пугливыми или дикими стаями. На практике — эффект временный и нестабильный. Волки наблюдательны, запоминают и адаптируются. А вот если вместо тряпки запах бензина, железа или шума — шансы выше. Но лучше всего работает комплексная защита, а не одна линия флажков.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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