Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки

Песню Высоцкого о красных флажках знают почти все. На загонной охоте действительно используют яркие тряпки на верёвках, создавая своего рода "запретную линию". Много лет считалось, что волки не решаются пересекать эту границу, и флажки действительно часто срабатывают. Но если всё так просто — почему же фермеры не огораживают ими пастбища?
Распространённый миф о том, что волки боятся именно красного цвета, давно опровергнут учёными. Эти хищники, как и собаки, не обладают рецепторами, способными воспринимать красный спектр. В их глазах алый флажок выглядит как один из оттенков серого. Так что пугать их красной тряпкой — всё равно что пытаться отпугнуть человека невидимым светом.
Ответ прост: не цвет, а новизна и запах. Волки крайне настороженно относятся ко всему незнакомому, особенно если это пахнет человеком. Развешанные полоски ткани на ветру — это для волка не просто предмет, а сигнал "сюда лучше не соваться". И чем сильнее пахнет флажок (например, от рук человека или добавленных запахов), тем выше шанс, что хищник повернёт обратно.
Иногда охотники даже обрабатывают флажки сильнопахнущими веществами, усиливая эффект. Правда, такая тактика работает не всегда.
Для людей, не для волков. Яркий цвет хорошо заметен на снегу, траве, среди кустов. Охотники или пастухи с лёгкостью видят линию, а волки — ориентируются не на цвет, а на движение и запах.
Теоретически — да. Особенно в районах с пугливыми или дикими стаями. На практике — эффект временный и нестабильный. Волки наблюдательны, запоминают и адаптируются. А вот если вместо тряпки запах бензина, железа или шума — шансы выше. Но лучше всего работает комплексная защита, а не одна линия флажков.
Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).
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