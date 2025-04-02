Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу

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Авто

Даже самым аккуратным водителям может однажды не повезти: сел за руль — а права остались дома. Или вместе с ними — ещё и документы на машину. Чем это грозит? Всё зависит от нюансов.

Автомоибль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомоибль ДПС

Без прав — штраф, а иногда и наручники

Главное — отличать, забыл ли водитель документы или вовсе не имеет их.

  • Если прав нет никогда не было или человек лишён права управления, штраф составит от 5 до 15 тыс. рублей.

  • При лишении прав добавляется риск ареста до 15 суток или обязательных работ до 200 часов.

Права есть, но остались дома

Если водитель просто забыл права, штраф минимальный — 500 рублей. Но если вместе с ними нет и СТС (свидетельства о регистрации авто), то штрафа уже мало. Машину могут увезти на штрафстоянку, причём за ваш счёт — и за эвакуацию, и за хранение.

Есть способ спасти машину: если водитель успеет привезти документы до начала погрузки, авто не эвакуируют. Главное — действовать быстро.

Есть ли шансы "решить вопрос" по-хорошему

По закону — не очень. Но на практике инспекторы часто идут навстречу, особенно если у водителя с собой нет только прав или страховки. Проверяют по базе — и могут ограничиться предупреждением. Но это — не гарантия, а добрая воля конкретного сотрудника.

Скан в "Госуслугах" — лайфхак без гарантий

Некоторые водители загружают сканы документов в профиль на Госуслугах. Иногда это срабатывает — инспектор смотрит с телефона и отпускает. Однако официально такой способ не признан, и сотрудник вправе не учитывать электронную копию.

Самый надёжный способ избежать проблем — всегда проверять документы перед выездом.

Уточнения

Докуме́нт (нем. Dokument, далее от лат. documentum — образец, свидетельство, доказательство) — это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими её идентифицировать (например, подписью).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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