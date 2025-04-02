Легендарный рецепт: вкуснейшая тушёная курица за 5 шагов

Устали думать, что бы приготовить на ужин быстро и вкусно? Этот рецепт тушёной курицы — ваш надёжный вариант. Нежное мясо, насыщенный томатный соус и аромат специй — всё готовится за считаные минуты, а на выходе получается блюдо, которое идеально сочетается с макаронами, гречкой, рисом или овощами. Отличный способ накормить всю семью с минимальными усилиями!
На 6 порций:
Куриное бедро (филе) — 800 г
Томатная паста — 2 ст. л.
Репчатый лук — 80 г
Растительное масло — 30 г
Вода — 150 мл
Соль — 1 ч. л.
Чёрный перец — 1 ч. л.
Зира — 1 ч. л.
Зелень — по вкусу
1. Подготовка.
Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Куриное мясо нарежьте средними кусочками — так оно быстрее приготовится и останется сочным.
2. Обжарка лука.
Разогрейте масло в сковороде и обжарьте лук до прозрачности и лёгкой золотистости (2 минуты на среднем огне).
3. Добавление курицы.
Выложите курицу в сковороду, добавьте специи и томатную пасту. Хорошо перемешайте и обжаривайте 5 минут, периодически помешивая. Мясо должно слегка сменить цвет, а паста — потерять лишнюю кислоту.
4. Тушение.
Добавьте воду, доведите до кипения, убавьте огонь и закройте крышкой. Тушите 20 минут — до мягкости и полной готовности курицы.
5. Подача.
Мелко нарежьте зелень и посыпьте готовое блюдо перед подачей. Гарнир выбирайте по вкусу — курица идеально сочетается почти со всем.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Их разводят ради получения мяса и яиц; кроме того, от них получают перья и пух.
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