Легендарный рецепт: вкуснейшая тушёная курица за 5 шагов

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали думать, что бы приготовить на ужин быстро и вкусно? Этот рецепт тушёной курицы — ваш надёжный вариант. Нежное мясо, насыщенный томатный соус и аромат специй — всё готовится за считаные минуты, а на выходе получается блюдо, которое идеально сочетается с макаронами, гречкой, рисом или овощами. Отличный способ накормить всю семью с минимальными усилиями!

Фото: freepik by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ курица Терияки

Что понадобится:

На 6 порций:

Куриное бедро (филе) — 800 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Репчатый лук — 80 г

Растительное масло — 30 г

Вода — 150 мл

Соль — 1 ч. л.

Чёрный перец — 1 ч. л.

Зира — 1 ч. л.

Зелень — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка.

Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Куриное мясо нарежьте средними кусочками — так оно быстрее приготовится и останется сочным.

2. Обжарка лука.

Разогрейте масло в сковороде и обжарьте лук до прозрачности и лёгкой золотистости (2 минуты на среднем огне).

3. Добавление курицы.

Выложите курицу в сковороду, добавьте специи и томатную пасту. Хорошо перемешайте и обжаривайте 5 минут, периодически помешивая. Мясо должно слегка сменить цвет, а паста — потерять лишнюю кислоту.

4. Тушение.

Добавьте воду, доведите до кипения, убавьте огонь и закройте крышкой. Тушите 20 минут — до мягкости и полной готовности курицы.

5. Подача.

Мелко нарежьте зелень и посыпьте готовое блюдо перед подачей. Гарнир выбирайте по вкусу — курица идеально сочетается почти со всем.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Их разводят ради получения мяса и яиц; кроме того, от них получают перья и пух.



