Безопасность без компромиссов: новичок от Nissan дерзко ворвался в рейтинг лидеров

Обновлённый Nissan Kicks прошёл краш-тесты от независимой организации Latin NCAP и продемонстрировал впечатляющий результат: модель получила максимальную оценку по безопасности. Это один из главных показателей для автомобилей, выходящих на рынок Латинской Америки.
Latin NCAP оценивает:
сохранность салона при фронтальном и боковом столкновении,
защиту пешеходов,
наличие и работу электронных ассистентов водителя.
Kicks успешно справился со всеми испытаниями, показав отличную структурную стойкость и эффективность систем помощи.
Новая версия кроссовера поступила в производство в Бразилии в 2025 году. Автомобиль стал крупнее по габаритам, чем его предшественник, и будет занимать более высокую позицию в модельной линейке.
Между тем текущее поколение Kicks останется в продаже как более доступная альтернатива и будет представлено как стартовая модель в линейке спортивного направления Nissan.
Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.
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