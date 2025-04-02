Безопасность без компромиссов: новичок от Nissan дерзко ворвался в рейтинг лидеров

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Обновлённый Nissan Kicks прошёл краш-тесты от независимой организации Latin NCAP и продемонстрировал впечатляющий результат: модель получила максимальную оценку по безопасности. Это один из главных показателей для автомобилей, выходящих на рынок Латинской Америки.

Фото: commons.wikimedia.org by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Nissan Kicks

Что именно проверяли

Latin NCAP оценивает:

сохранность салона при фронтальном и боковом столкновении,

защиту пешеходов,

наличие и работу электронных ассистентов водителя.

Kicks успешно справился со всеми испытаниями, показав отличную структурную стойкость и эффективность систем помощи.

Производство и запуск в Бразилии

Новая версия кроссовера поступила в производство в Бразилии в 2025 году. Автомобиль стал крупнее по габаритам, чем его предшественник, и будет занимать более высокую позицию в модельной линейке.

Между тем текущее поколение Kicks останется в продаже как более доступная альтернатива и будет представлено как стартовая модель в линейке спортивного направления Nissan.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

