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Безопасность без компромиссов: новичок от Nissan дерзко ворвался в рейтинг лидеров

1:08
Авто

Обновлённый Nissan Kicks прошёл краш-тесты от независимой организации Latin NCAP и продемонстрировал впечатляющий результат: модель получила максимальную оценку по безопасности. Это один из главных показателей для автомобилей, выходящих на рынок Латинской Америки.

Nissan Kicks
Фото: commons.wikimedia.org by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Nissan Kicks

Что именно проверяли

Latin NCAP оценивает:

  • сохранность салона при фронтальном и боковом столкновении,

  • защиту пешеходов,

  • наличие и работу электронных ассистентов водителя.

Kicks успешно справился со всеми испытаниями, показав отличную структурную стойкость и эффективность систем помощи.

Производство и запуск в Бразилии

Новая версия кроссовера поступила в производство в Бразилии в 2025 году. Автомобиль стал крупнее по габаритам, чем его предшественник, и будет занимать более высокую позицию в модельной линейке.

Между тем текущее поколение Kicks останется в продаже как более доступная альтернатива и будет представлено как стартовая модель в линейке спортивного направления Nissan.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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