Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке

Пора стереть из памяти стереотип: перловка — это не про скучную армейскую еду. Из цельного ячменя можно сварить такое, что ароматом будет манить с порога, а вкус — согревать и удивлять. Сегодня — рецепт пряной перловой каши с морковкой и специями, которая идеально подойдёт для поста, вегетарианского стола или просто уютного домашнего ужина.
Перловая крупа — 2 ст.
Морковь — 3 шт.
Топлёное масло — 2 ст. л.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Зира (семена) — 1 ч. л.
Паприка сладкая — 1 ч. л.
Кориандр молотый — 0,3 ч. л.
Мускатный орех — на кончике ножа
Соль — 1/2 ч. л.
Вода — 5 ст.
1. Обжарьте крупу.
Сухую перловку прогрейте на слабом огне в кастрюле с толстым дном — 5 минут. Затем добавьте топлёное масло и соль, обжаривайте ещё 5 минут, пока не появится ореховый аромат.
2. Сварите кашу.
Залейте перловку кипятком, доведите до бурления, убавьте огонь, накройте крышкой и варите 30-35 минут до мягкости.
3. Подготовьте морковь.
Очистите и нарежьте морковь кружочками, а затем половинками или четвертинками.
4. Обжарьте морковь.
Растопите сливочное масло на сковороде, выложите морковь, закройте крышкой и тушите 10 минут.
5. Добавьте специи.
Снимите крышку, добавьте зиру, слегка обжарьте, затем — паприку, кориандр и мускат. Влейте полстакана воды, доведите до кипения и тушите 2 минуты.
6. Соберите блюдо.
Готовую морковь со специями добавьте к каше, тщательно перемешайте. Выключите огонь.
7. Дайте настояться.
Закутайте кастрюлю в плед или полотенце, пусть каша потомится 15 минут. За это время она впитает ароматы и станет ещё вкуснее.
Идеальное сочетание сладости моркови, насыщенного вкуса перловки и пряных восточных нот — отличный повод пересмотреть своё отношение к этой крупе. Подавайте со свежей зеленью или с ложечкой йогурта — будет только лучше.
Перло́вая крупа́ - вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу.
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