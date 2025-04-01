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Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке

2:31
Еда

Пора стереть из памяти стереотип: перловка — это не про скучную армейскую еду. Из цельного ячменя можно сварить такое, что ароматом будет манить с порога, а вкус — согревать и удивлять. Сегодня — рецепт пряной перловой каши с морковкой и специями, которая идеально подойдёт для поста, вегетарианского стола или просто уютного домашнего ужина.

Перловка с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Перловка с овощами

Что нужно (на 6 порций):

  • Перловая крупа — 2 ст.

  • Морковь — 3 шт.

  • Топлёное масло — 2 ст. л.

  • Сливочное масло — 2 ст. л.

  • Зира (семена) — 1 ч. л.

  • Паприка сладкая — 1 ч. л.

  • Кориандр молотый — 0,3 ч. л.

  • Мускатный орех — на кончике ножа

  • Соль — 1/2 ч. л.

  • Вода — 5 ст.

Как готовить:

1. Обжарьте крупу.
Сухую перловку прогрейте на слабом огне в кастрюле с толстым дном — 5 минут. Затем добавьте топлёное масло и соль, обжаривайте ещё 5 минут, пока не появится ореховый аромат.

2. Сварите кашу.
Залейте перловку кипятком, доведите до бурления, убавьте огонь, накройте крышкой и варите 30-35 минут до мягкости.

3. Подготовьте морковь.
Очистите и нарежьте морковь кружочками, а затем половинками или четвертинками.

4. Обжарьте морковь.
Растопите сливочное масло на сковороде, выложите морковь, закройте крышкой и тушите 10 минут.

5. Добавьте специи.
Снимите крышку, добавьте зиру, слегка обжарьте, затем — паприку, кориандр и мускат. Влейте полстакана воды, доведите до кипения и тушите 2 минуты.

6. Соберите блюдо.
Готовую морковь со специями добавьте к каше, тщательно перемешайте. Выключите огонь.

7. Дайте настояться.
Закутайте кастрюлю в плед или полотенце, пусть каша потомится 15 минут. За это время она впитает ароматы и станет ещё вкуснее.

Идеальное сочетание сладости моркови, насыщенного вкуса перловки и пряных восточных нот — отличный повод пересмотреть своё отношение к этой крупе. Подавайте со свежей зеленью или с ложечкой йогурта — будет только лучше.

Уточнения

Перло́вая крупа́ - вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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