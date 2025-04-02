Ускоренное расширение Вселенной: телескоп Мэйолла приближается к разгадке

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Телескоп Мэйолла, расположенный в обсерватории Китт-Пик в Аризоне (США), наблюдает за небом с мая 2021 года.

Фото: Веб-сайт НАСА скопление галактик

С диаметром главного зеркала в четыре метра он уже измерил 15 миллионов галактик, определив их положение и расстояние с помощью 5000 маленьких роботизированных глаз.

Эта карта помогает ответить на загадку, которая озадачивает астрофизиков последние 25 лет: Вселенная не только расширяется, но и это расширение ускоряется. Современная модель предполагает существование темной энергии, которая, похоже, меняется со временем, а не является постоянной.

Сами наблюдения не раскрывают тайну темной энергии, но они предоставляют количественные подсказки для будущих исследований. Галактики не распределены случайно, а образуют густые скопления и пустоты, что зависит от гравитации и содержания обычной и темной материи.

Для анализа данных использовался метод БАО (акустические колебания барионов), который позволяет отслеживать расширение Вселенной во времени, измеряя характерное расстояние между галактиками.

На данный момент нет единой теории, которая объяснила бы недавнее ускорение расширения Вселенной, что вызывает интерес к проектам, направленным на исследование темной энергии. Современная модель космологии предполагает, что темная энергия может быть космологической постоянной, однако её физический механизм до конца не понятен.

Новые результаты DESI согласуются с предыдущими данными и обеспечивают лучшие ограничения на параметры текущей космологической модели, но с повышением точности данных начинают проявляться несоответствия в модели при попытках объяснить различные наблюдения, пишет 20minutes.

Уточнения

Телеско́п — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).



