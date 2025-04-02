Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кредиты не для всех: кому теперь могут отказать в ипотеке и автозайме
Этот тип кофемашины на работе опасен для сосудов: срочно узнайте, какой фильтр стоит у вас
Кто кусает сильнее всех — и почему это не акула
Безопасность без компромиссов: новичок от Nissan дерзко ворвался в рейтинг лидеров
Эта страна готовится к сильному землетрясению: эвакуировать придётся миллион человек
Секреты идеального ухода за атласом и шёлком — забудьте о проблемах с тканями
Зелёная революция! Как Копенгаген превращает крыши в экологические оазисы
Скучный кулич больше не актуален — укрась его, как на фото из Pinterest
Творожная пасха, которая покорит даже тех, кто не ест творог

Ускоренное расширение Вселенной: телескоп Мэйолла приближается к разгадке

1:57
Наука

Телескоп Мэйолла, расположенный в обсерватории Китт-Пик в Аризоне (США), наблюдает за небом с мая 2021 года.

скопление галактик
Фото: Веб-сайт НАСА
скопление галактик

С диаметром главного зеркала в четыре метра он уже измерил 15 миллионов галактик, определив их положение и расстояние с помощью 5000 маленьких роботизированных глаз. 

Эта карта помогает ответить на загадку, которая озадачивает астрофизиков последние 25 лет: Вселенная не только расширяется, но и это расширение ускоряется. Современная модель предполагает существование темной энергии, которая, похоже, меняется со временем, а не является постоянной.

Сами наблюдения не раскрывают тайну темной энергии, но они предоставляют количественные подсказки для будущих исследований. Галактики не распределены случайно, а образуют густые скопления и пустоты, что зависит от гравитации и содержания обычной и темной материи.

Для анализа данных использовался метод БАО (акустические колебания барионов), который позволяет отслеживать расширение Вселенной во времени, измеряя характерное расстояние между галактиками.

На данный момент нет единой теории, которая объяснила бы недавнее ускорение расширения Вселенной, что вызывает интерес к проектам, направленным на исследование темной энергии. Современная модель космологии предполагает, что темная энергия может быть космологической постоянной, однако её физический механизм до конца не понятен.

Новые результаты DESI согласуются с предыдущими данными и обеспечивают лучшие ограничения на параметры текущей космологической модели, но с повышением точности данных начинают проявляться несоответствия в модели при попытках объяснить различные наблюдения, пишет 20minutes.

Уточнения

Телеско́п — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Домашние животные
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки Аудио 
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Авто
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши Аудио 
Модный флешбек: туфли с открытым носком снова диктуют стиль
Красота и стиль
Модный флешбек: туфли с открытым носком снова диктуют стиль Аудио 
Популярное
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными

С апреля 2025 года старые банкноты 50 евро перестанут принимать в европейских магазинах и банкоматах. Разбираемся, как не остаться с недействительными купюрами.

Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит
Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит
Последние материалы
Кредиты не для всех: кому теперь могут отказать в ипотеке и автозайме
Этот тип кофемашины на работе опасен для сосудов: срочно узнайте, какой фильтр стоит у вас
Кто кусает сильнее всех — и почему это не акула
Безопасность без компромиссов: новичок от Nissan дерзко ворвался в рейтинг лидеров
Эта страна готовится к сильному землетрясению: эвакуировать придётся миллион человек
Секреты идеального ухода за атласом и шёлком — забудьте о проблемах с тканями
Ускоренное расширение Вселенной: телескоп Мэйолла приближается к разгадке
Зелёная революция! Как Копенгаген превращает крыши в экологические оазисы
Скучный кулич больше не актуален — укрась его, как на фото из Pinterest
Творожная пасха, которая покорит даже тех, кто не ест творог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.