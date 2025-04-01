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Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными

1:01
Экономика

С апреля 2025 года в некоторых регионах Европы определенные банкноты номиналом 50 евро перестанут принимать в магазинах и банкоматах. Это связано с введением новых стандартов безопасности и обновлением дизайна, направленным на борьбу с фальшивыми купюрами.

Евро
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евро

Владельцам таких банкнот стоит заранее обменять их в банках или официальных учреждениях. Эксперты предупреждают, что использование устаревших купюр может привести к отказу в приеме при оплате товаров и услуг.

«Чтобы избежать неприятностей, важно проверить, какие именно банкноты попадают под ограничения, и вовремя обменять их на новые», — советуют специалисты.

Финансисты рекомендуют гражданам следить за официальными сообщениями банков и проверять банкноты на соответствие актуальным стандартам. Получить подробную информацию можно в местных банковских отделениях или на сайтах финансовых организаций.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии). Кроме того, евро используется в Черногории и Косове.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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