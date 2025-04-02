2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик

В самом сердце Иудейской пустыни, где ветры тысячелетиями шлифуют скалы, археологи сделали открытие, которое не только поражает своими масштабами, но и ставит множество вопросов. Недалеко от ущелья Нахаль-Зоар исследователи обнаружили монументальную каменную пирамиду, чей возраст, как показала датировка, составляет приблизительно 2200 лет. Эта находка стала настоящей сенсацией в археологическом мире: подобные структуры крайне редки для того периода и региона.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Руководители раскопок — Матан Толедано, Эйтан Кляйн и Амир Ганор из Израильского управления древностей — сообщают, что пирамида построена из грубо обработанных камней весом в сотни килограммов каждый. Размеры и форма сооружения, а также его расположение на вершине горного кряжа вызывают массу вопросов: кто, зачем и как возвёл эту структуру?

Археологи уточняют, что, несмотря на первоначальные догадки, пирамида не относится ко временам Первого храма. Она появилась позже — в эпоху эллинистического правления на территории Израиля, когда страну контролировали потомки Александра Македонского — династии Птолемеев и Селевкидов. Именно это делает находку особенно интригующей: пирамиды в эллинистической архитектуре встречаются крайне редко.

Назначение строения остаётся загадкой. Историки предполагают, что это могла быть сторожевая башня, охранявшая стратегически важный торговый маршрут. Через пустыню шли караваны с солью и битумом, добытыми у берегов Мёртвого моря, направляясь к портам Средиземного моря.

С другой стороны, есть вероятность, что пирамида играла ритуальную роль или была надгробным памятником важному правителю или воину. "Это может быть всё, что угодно, — говорят исследователи, — от сигнальной башни до усыпальницы. Пока мы не найдём более определённых доказательств, пирамида остаётся исторической загадкой".

Но пирамида — не единственное, что удалось найти в ходе раскопок. Район вокруг неё оказался буквально кладезем артефактов. Были обнаружены папирусы с текстами на древнегреческом языке, бронзовые монеты с изображениями Птолемеев и Селевкидов (включая царя Антиоха IV), изящные бронзовые сосуды, а также оружие и инструменты. Особое удивление вызвала хорошо сохранившаяся мебель из дерева и текстиль — благодаря сухому климату пустыни эти предметы прошли через века практически без повреждений.

Эли Эскусидо, директор Израильского управления древностей, считает это место одним из самых значимых археологических открытий последних лет. По его словам, "важность этих находок сложно переоценить — они не только расширяют наши знания о культуре эллинистического периода, но и позволяют заглянуть в повседневную жизнь людей, живших здесь более двух тысяч лет назад".

Раскопки являются частью масштабной восьмилетней программы, в рамках которой исследователи обследуют скальные районы Иудейской пустыни в поисках забытых пещер, руин и захоронений. За это время было изучено около 180 километров скал и почти 900 пещер. Результаты впечатляют: найдено множество уникальных реликвий, включая ещё одну кумранскую пещеру, древние монеты, деревянную утварь и, в 2023 году, четыре хорошо сохранившихся римских меча, предположительно спрятанных повстанцами во времена иудейских войн.

Всё это говорит о том, что Иудейская пустыня, несмотря на свою суровость и внешнюю "пустоту", является настоящим хранилищем тайн истории. И, возможно, с каждым новым сезоном археологических работ она будет раскрывать ещё больше загадок. Одна из них — эта загадочная пирамида — уже стала символом того, как много мы ещё не знаем о собственном прошлом.

Уточнения

Птолеме́и (др.-греч. Πτολεμαῖοι, или Лаги́ды (др.-греч. Λαγίδαι) — династия фараонов Египта в IV—I веках до н. э. — в эпоху эллинизма, основанная диадохом Александра Македонского Птолемеем Сотером.



Селевки́ды — династия правителей эллинистического государства Селевкидов, основанного диадохом Александра Македонского Селевком Никатором (312 до н. э. — 83, 68—64 до н. э.).

