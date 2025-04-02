Кто кусает сильнее всех — и почему это не акула

В мире животных укус — это не просто атака, а вопрос жизни и смерти. Кто способен сжать челюсти так, что не останется ни единого шанса? Ответ не так очевиден: всё зависит от среды обитания, размера и даже эпохи.
Абсолютный рекордсмен среди живых
На суше первое место по силе укуса занимает гребнистый крокодил. Его челюсти сжимаются с невероятной силой — около 16,4 килоньютона. Для сравнения, это как если бы на руку одновременно опустились две легковушки.
Этот древний рептилий — настоящий пресс, запрограммированный на удержание добычи до последнего.
А в воде всё иначе
Здесь сразу два тяжеловеса выходят на арену:
Призрак прошлого: мегалодон
Мегалодон, древний морской хищник, способен был смыкать челюсти с давлением до 182,2 килоньютона. У такого укуса не было аналогов ни до, ни после. Но учёные уточняют: сравнивать его с современными животными сложно из-за различий в анатомии.
Как это вообще измеряют
Есть два способа:
Главный фактор, влияющий на силу укуса — размер тела и мощность жевательных мышц. Чем больше челюстные мышцы, тем выше давление на жертву.
Крокоди́лы - отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий.
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