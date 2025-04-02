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Кто кусает сильнее всех — и почему это не акула

2:10
Зоосфера

В мире животных укус — это не просто атака, а вопрос жизни и смерти. Кто способен сжать челюсти так, что не останется ни единого шанса? Ответ не так очевиден: всё зависит от среды обитания, размера и даже эпохи.

Крокодил
Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Крокодил

Укус, который не пережить: у кого из животных самые мощные челюсти

Абсолютный рекордсмен среди живых

На суше первое место по силе укуса занимает гребнистый крокодил. Его челюсти сжимаются с невероятной силой — около 16,4 килоньютона. Для сравнения, это как если бы на руку одновременно опустились две легковушки.

Этот древний рептилий — настоящий пресс, запрограммированный на удержание добычи до последнего.

А в воде всё иначе

Здесь сразу два тяжеловеса выходят на арену:

  • Косатка - её укус оценивается в 84,5 килоньютона. Хотя приборно это не подтверждено, косвенные расчёты внушают уважение.

  • Большая белая акула - около 18 килоньютонов, что делает её опаснейшим охотником среди рыб.
    Однако реальный титул "самый страшный укус" уходит к вымершему гиганту…

Призрак прошлого: мегалодон

Мегалодон, древний морской хищник, способен был смыкать челюсти с давлением до 182,2 килоньютона. У такого укуса не было аналогов ни до, ни после. Но учёные уточняют: сравнивать его с современными животными сложно из-за различий в анатомии.

Как это вообще измеряют

Есть два способа:

  • Прямой - используют датчик, который вставляют между челюстями. Так, например, замеряли силу укуса у крокодилов.

  • Косвенный - когда речь о вымерших или трудноизучаемых животных, применяются компьютерные модели, учитывающие форму черепа и мышцы.

Главный фактор, влияющий на силу укуса — размер тела и мощность жевательных мышц. Чем больше челюстные мышцы, тем выше давление на жертву.

Уточнения

Крокоди́лы - отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий.

Автор Дмитрий Тезнев
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