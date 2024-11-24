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Путешественник рассказал про большие кредиты, высокие зарплаты и минимум времени на личную жизнь в США

Туризм

Российский путешественник, посетив США, поделился своими наблюдениями о зарплатах и образе жизни американцев в блоге "#делайчехочешь" на платформе "Дзен", сообщает "Рамблер".

сша
Фото: Фото: freepik. com/freepik (License: Free)
сша

Блогер отметил, что на первый взгляд жизнь в Америке кажется безупречной: современные автомобили, уютные дома и частые путешествия. Однако за внешним благополучием скрывается огромная долговая нагрузка.

"Поначалу кажется, что у всех все идеально: красивые машины, дома, путешествия… Но потом понимаешь, что огромное количество людей здесь по уши в кредитах. Они, может, и зарабатывают свои 70 тысяч [долларов] в год, но при этом платят кредиты за все: от образования до того самого дома", — рассказал он.

По словам автора, высокие зарплаты в США компенсируются столь же высокими ценами, особенно в крупных городах.

"Комнатушка где-то на задворках Лос-Анджелесе обойдется вам в такие суммы, что начнете мечтать о своем старом добром доме в деревне где-нибудь под Вологдой", — поделился путешественник.

Он также отметил, что американцы, несмотря на хорошие доходы, тратят большую часть времени на работу, оставляя минимальное место для личной жизни. При этом их подход к карьерному росту отличается от российского.

"Если хочешь больше — ищи другую работу, повышай квалификацию, открывай свой бизнес. Они с детства настроены на то, что никто не придет к ним и не скажет: "Ты такой молодец, вот тебе премия"", — пояснил блогер.

Ранее он рассказывал об особенностях офисной жизни в США, подчеркнув строгую регламентацию рабочего времени: ровно в 17:00 сотрудники заканчивают работу и уходят домой.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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