Путешественник рассказал про большие кредиты, высокие зарплаты и минимум времени на личную жизнь в США

Российский путешественник, посетив США, поделился своими наблюдениями о зарплатах и образе жизни американцев в блоге "#делайчехочешь" на платформе "Дзен", сообщает "Рамблер".

Блогер отметил, что на первый взгляд жизнь в Америке кажется безупречной: современные автомобили, уютные дома и частые путешествия. Однако за внешним благополучием скрывается огромная долговая нагрузка.

"Поначалу кажется, что у всех все идеально: красивые машины, дома, путешествия… Но потом понимаешь, что огромное количество людей здесь по уши в кредитах. Они, может, и зарабатывают свои 70 тысяч [долларов] в год, но при этом платят кредиты за все: от образования до того самого дома", — рассказал он.

По словам автора, высокие зарплаты в США компенсируются столь же высокими ценами, особенно в крупных городах.

"Комнатушка где-то на задворках Лос-Анджелесе обойдется вам в такие суммы, что начнете мечтать о своем старом добром доме в деревне где-нибудь под Вологдой", — поделился путешественник.

Он также отметил, что американцы, несмотря на хорошие доходы, тратят большую часть времени на работу, оставляя минимальное место для личной жизни. При этом их подход к карьерному росту отличается от российского.

"Если хочешь больше — ищи другую работу, повышай квалификацию, открывай свой бизнес. Они с детства настроены на то, что никто не придет к ним и не скажет: "Ты такой молодец, вот тебе премия"", — пояснил блогер.

Ранее он рассказывал об особенностях офисной жизни в США, подчеркнув строгую регламентацию рабочего времени: ровно в 17:00 сотрудники заканчивают работу и уходят домой.

