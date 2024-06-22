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Стюардесса рассказала, за что пассажиров могут снять с рейса

Стюардесса раскрыла причины отказа в посадке на самолет

Туризм

Американское издание NY Post опубликовало статью, в которой обсуждаются причины, по которым пассажир может быть снят с рейса. По словам стюардессы Сандры Джини Квон, у которой в TikTok почти 11 миллионов подписчиков, одной из таких причин является алкогольное опьянение до полета. Также пассажир может быть вынужден покинуть самолет, если у него босые ноги, от него исходит неприятный запах или он одет неподобающим образом.

Стюардесса раскрыла причины отказа в посадке на самолет
Фото: www.flickr.com by Condor.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Кроме того, пассажиру может быть отказано в посадке, если его вес превышает допустимые нормы и он не может безопасно пристегнуться ремнем безопасности. Стюардесса также подчеркивает, что беременные женщины должны иметь при себе справку от врача, подтверждающую возможность полета, иначе им также может быть отказано в посадке.

Эти рекомендации даны в контексте стремления авиакомпаний обеспечить безопасность всех пассажиров во время полета.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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