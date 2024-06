Стюардесса рассказала, за что пассажиров могут снять с рейса

Американское издание NY Post опубликовало статью, в которой обсуждаются причины, по которым пассажир может быть снят с рейса. По словам стюардессы Сандры Джини Квон, у которой в TikTok почти 11 миллионов подписчиков, одной из таких причин является алкогольное опьянение до полета. Также пассажир может быть вынужден покинуть самолет, если у него босые ноги, от него исходит неприятный запах или он одет неподобающим образом.

Фото: www.flickr.com by Condor.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license