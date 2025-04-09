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Алла Пугачёва отметит 76 лет без лишних глаз: рассекречены детали тайного торжества за рубежом

1:38
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва встретит свой 76-й день рождения, который пройдёт 15 апреля, в узком кругу близких и друзей, разделяющих её взгляды.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

По информации продюсера Сергея Дворцова, на празднике ожидаются супруг певицы Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), а также коллеги Лайма Вайкуле и Данила Козловский. Торжество пройдёт без публичных выступлений — в отличие от прошлогодних планов, сорвавшихся из-за отказа концертных организаторов.

"За рубежом у Аллы Борисовны нет прежних привилегий, всё приходится оплачивать в полном объёме. Но семья для неё важнее шоу", — отметил Дворцов.

Он также упомянул, что Пугачёва рассматривала возможность визита в Россию для посещения своего поместья в Подмосковье, однако после резонансного интервью на Кипре, где она резко высказалась в адрес журналистов, планы могли измениться.

Певица, проживающая за пределами России с 2022 года, периодически навещает страну по личным делам, но всегда возвращается к мужу. Несмотря на замкнутый образ жизни, её имя продолжает мелькать в скандалах. В начале апреля Пугачёва выпустила две новые композиции с неоднозначными текстами, которые критики назвали "антивоенными", хотя прямых отсылок к текущим событиям в них нет.

Ранее Николай Басков высказался о проблемах из-за санкций.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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