Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устал от слабых ногтей? Эти ночные маски — настоящее спасение
Незваные гости в доме Ефремова: дочь актёра выгнала толпу репортёров
Дезодорант убивает вашу одежду? Пятна сойдут, если вы попробуете это
Алла Пугачёва отметит 76 лет без лишних глаз: рассекречены детали тайного торжества за рубежом
Недосып — скрытый враг иммунитета: как сон влияет на ваше здоровье и даже вес
Genesis решает судьбу G70 — и это тревожный знак для всего рынка
Я в чёрных списках: Николай Басков сделал признание о последствиях санкций
Мемфис — город, о котором вы не думали, но точно захотите посетить этой весной
Без диет и подсчёта калорий: как разогнать метаболизм и худеть быстрее

Ложные обещания Озон Банка? ФАС вмешалась и потребовала прекратить нарушения

0:53
Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу Озон Банка ненадлежащей из-за недостоверной информации о финансовом продукте в видеоролике.

Здание Федеральной антимонопольной службы
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание Федеральной антимонопольной службы

Об этом стало известно 9 апреля от пресс-службы ФАС, передают Известия.

Реклама, размещенная на видеохостинге, утверждала, что пользователи могут приобретать товары в рассрочку через приложение банка. Однако на самом деле Озон Банк не предлагал такого финансового продукта. В пояснении было указано, что услуга предоставляется другой компанией — "Озон Кредит", но сделано это было неясно и трудным для восприятия способом.

ФАС отметила, что действия организации вводили потребителей в заблуждение, и выдало предписание о прекращении нарушения. Компании может грозить штраф.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Наука и техника
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение Аудио 
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки
Садоводство, цветоводство
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки Аудио 
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков
Садоводство, цветоводство
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер Он не лох. Поддержать медийную кампанию с ряженым китайским пленным не получилось Любовь Степушова Оптимизация или бегство? США ушли из Жешува, оставив НАТО один на один с поставками для ВСУ Дмитрий Плотников
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Алла Пугачёва отметит 76 лет без лишних глаз: рассекречены детали тайного торжества за рубежом
Недосып — скрытый враг иммунитета: как сон влияет на ваше здоровье и даже вес
Ложные обещания Озон Банка? ФАС вмешалась и потребовала прекратить нарушения
Genesis решает судьбу G70 — и это тревожный знак для всего рынка
Я в чёрных списках: Николай Басков сделал признание о последствиях санкций
Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг
Мемфис — город, о котором вы не думали, но точно захотите посетить этой весной
Без диет и подсчёта калорий: как разогнать метаболизм и худеть быстрее
Вторая супруга сына Кадышевой пытается лишить его родительских прав через суд
Салат для тех, кто любит поесть: сытный, яркий и опасно вкусный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.