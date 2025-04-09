Ложные обещания Озон Банка? ФАС вмешалась и потребовала прекратить нарушения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу Озон Банка ненадлежащей из-за недостоверной информации о финансовом продукте в видеоролике.
Об этом стало известно 9 апреля от пресс-службы ФАС, передают Известия.
Реклама, размещенная на видеохостинге, утверждала, что пользователи могут приобретать товары в рассрочку через приложение банка. Однако на самом деле Озон Банк не предлагал такого финансового продукта. В пояснении было указано, что услуга предоставляется другой компанией — "Озон Кредит", но сделано это было неясно и трудным для восприятия способом.
ФАС отметила, что действия организации вводили потребителей в заблуждение, и выдало предписание о прекращении нарушения. Компании может грозить штраф.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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