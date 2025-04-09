Ложные обещания Озон Банка? ФАС вмешалась и потребовала прекратить нарушения

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу Озон Банка ненадлежащей из-за недостоверной информации о финансовом продукте в видеоролике.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание Федеральной антимонопольной службы

Об этом стало известно 9 апреля от пресс-службы ФАС, передают Известия.

Реклама, размещенная на видеохостинге, утверждала, что пользователи могут приобретать товары в рассрочку через приложение банка. Однако на самом деле Озон Банк не предлагал такого финансового продукта. В пояснении было указано, что услуга предоставляется другой компанией — "Озон Кредит", но сделано это было неясно и трудным для восприятия способом.

ФАС отметила, что действия организации вводили потребителей в заблуждение, и выдало предписание о прекращении нарушения. Компании может грозить штраф.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



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