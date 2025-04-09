Недосып — скрытый враг иммунитета: как сон влияет на ваше здоровье и даже вес

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон — это не просто отдых, а важнейший процесс для поддержания физического и психического здоровья. Он играет ключевую роль в работе мозга и когнитивных функциях. Об этом рассказала врач-терапевт «СМ-Клиники» Ольга Корхова.

Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сон

Врач сообщила, что хронический недостаток сна может ослабить иммунитет. Люди, которые спят менее 7 часов в сутки, в три раза чаще болеют простудными заболеваниями по сравнению с теми, кто спит 8 часов и более. Во время сна организм вырабатывает цитокины — вещества, которые борются с воспалениями и инфекциями. Их дефицит повышает риск заболеваний.

Сон также влияет на контроль веса. Недосып нарушает гормональный фон: уровень грелина — гормона, вызывающего чувство голода, повышается, а лептина — гормона насыщения — снижается. Это может привести к перееданию, набору лишних килограммов и связанным с этим проблемам со здоровьем.

Эксперт подчеркнула, что недостаток сна негативно сказывается на психическом состоянии. Регулярное недосыпание может вызвать раздражительность, усталость, тревожность и даже депрессию.

Для мозга сон также крайне важен. Он улучшает память, концентрацию, способность к обучению и принятию решений. Даже одна бессонная ночь может негативно сказаться на продуктивности и когнитивных функциях, особенно в сферах, требующих умственного напряжения, пишет Газета.Ru.

«Даже одна бессонная ночь может ухудшить внимание, снизить продуктивность и затруднить принятие решений. Это особенно актуально для людей, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью», — сказала Корхова.

Врач отметила, что для поддержания здоровья необходимо соблюдать режим сна и обратить внимание на его качество. Если проблемы со сном становятся постоянными, рекомендуется обратиться к специалисту.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

