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Незваные гости в доме Ефремова: дочь актёра выгнала толпу репортёров

1:05
Правда ТВ

Дочь актёра Михаила Ефремова, Вера, столкнулась с необходимостью выпроводить представителей СМИ из подъезда дома своего отца.

Инцидент, зафиксированный на видео и распространённый Telegram-каналом Shot, произошёл на фоне ожидания возвращения актёра в Москву.

В сообщении канала говорится: "Ситуация в доме Михаила Ефремова. Его дочь Вера пытается выгнать толпу журналистов из подъезда". На опубликованных кадрах видно, как молодая женщина держит входную дверь, пропуская выходящих людей, предварительно попросив их удалиться.

По данным источника, самого Михаила Ефремова на тот момент ещё не было в столице. Актёр был освобождён условно-досрочно из колонии 9 апреля. Сообщается, что его состояние здоровья, в частности затруднённое дыхание и речь, не улучшилось за время заключения.

Как ранее заявлял адвокат артиста, планировавшаяся пресс-конференция была отменена именно по причине плохого самочувствия Ефремова.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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