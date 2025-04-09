"Терек" клянётся под выстрелы и молитвы: как рождается новая воинская слава

В самом сердце зоны специальной военной операции под звуки казачьего марша и в атмосфере искренней торжественности шестьдесят бойцов добровольческой казачьей разведывательной бригады "Терек" приняли казачью присягу. Это событие, на котором присутствовал корреспондент Pravda. Ru, стало не просто формальной церемонией, а настоящим символом преемственности традиций и несгибаемого боевого духа, ведь присяга проходила в годовщину создания бригады.

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