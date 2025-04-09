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Устал от слабых ногтей? Эти ночные маски — настоящее спасение

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Знаете ли вы, что ночной уход за ногтями — это не просто новинка на рынке красоты, а реальная необходимость для их восстановления? Подобно тому, как ночью наша кожа восстанавливается, насыщается влагой и борется с повреждениями, так и ногти требуют особого внимания в темное время суток.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Почему ночью

Во время сна происходит активная регенерация тканей. Именно в этот период организм вырабатывает гормон роста, который помогает не только в восстановлении кожи, но и способствует укреплению ногтей. Если в течение дня мы подвергаем их воздействию химии, воды и разных внешних факторов, ночью все эти повреждения можно "исправить".

Что такое ночные маски для ногтей

Ночные маски — это специализированные средства, которые увлажняют, укрепляют и восстанавливают ногти и кожу вокруг них. Они действуют в течение всего сна, активно насыщая ногтевые пластинки витаминами и питательными веществами. В результате они становятся более прочными, эластичными и защищенными от ломкости.

Как работают ночные маски

Состав масок обычно обогащен такими веществами, как витамины, масла и другие питательные компоненты. Эти активные ингредиенты работают всю ночь, улучшая текстуру ногтей и ускоряя их регенерацию. Преимущество ночных масок в том, что они защищают ногти от внешних факторов, таких как вода и химические вещества, которые повреждают их в повседневной жизни.

Идеально для ногтей после маникюра

Если ваши ногти ослаблены после акрилового или гелевого маникюра, ночные маски станут настоящим спасением. Они помогут восстановить эластичность ногтей и укрепить их структуру, возвращая здоровый и ухоженный вид.

Используйте ночные маски для ногтей и наслаждайтесь результатом — крепкими и красивыми ногтями, которые не ломаются и не теряют свою привлекательность!

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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