Как один ящик спасает весь картофель от колорадского нашествия

Каждый год — одно и то же: только взошла картошка, как на ней уже сидит жёлто-чёрное зло. Колорадские жуки будто чувствуют нашу любовь к урожаю и приходят его уничтожить. Но и у нас, дачников, есть свои хитрости. Сегодня поделимся двумя способами, которые помогут собрать вредителей в одном месте — и избавиться от них без химии.
Жуки обожают нежные, ещё не окрепшие листья. Поэтому опытные огородники советуют делать так:
отложите пару клубней от основной посадки;
посадите их позже — ближе к краю грядки или участка.
Пока основная картошка наберёт силу, жуки устремятся на молодые всходы. А значит, собирать их станет проще: они буквально соберутся в одном месте. Останется только пройтись по кустам — вручную или с банкой, кто как любит.
Ещё один способ — сделать приманку из подручных материалов:
возьмите ящик (подойдёт деревянный или металлический, около 50x50 см),
на дно положите картонку, щедро смазанную клеем от мышей,
добавьте сверху немного молодой картофельной ботвы.
Жуки заползут на ароматную "вкусняшку" и прилипнут. Когда ловушка заполнится — просто замените картонку на новую.
Оба способа позволяют обойтись без химии и точечно уничтожать вредителей.
Колорадские жуки — упрямая напасть, но с умным подходом и терпением они перестанут быть угрозой для вашего урожая.
Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.
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