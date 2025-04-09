Как один ящик спасает весь картофель от колорадского нашествия

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый год — одно и то же: только взошла картошка, как на ней уже сидит жёлто-чёрное зло. Колорадские жуки будто чувствуют нашу любовь к урожаю и приходят его уничтожить. Но и у нас, дачников, есть свои хитрости. Сегодня поделимся двумя способами, которые помогут собрать вредителей в одном месте — и избавиться от них без химии.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

1. Молодая картошка как приманка

Жуки обожают нежные, ещё не окрепшие листья. Поэтому опытные огородники советуют делать так:

отложите пару клубней от основной посадки;

посадите их позже — ближе к краю грядки или участка.

Пока основная картошка наберёт силу, жуки устремятся на молодые всходы. А значит, собирать их станет проще: они буквально соберутся в одном месте. Останется только пройтись по кустам — вручную или с банкой, кто как любит.

2. Клеевая ловушка своими руками

Ещё один способ — сделать приманку из подручных материалов:

возьмите ящик (подойдёт деревянный или металлический, около 50x50 см),

на дно положите картонку, щедро смазанную клеем от мышей,

добавьте сверху немного молодой картофельной ботвы.

Жуки заползут на ароматную "вкусняшку" и прилипнут. Когда ловушка заполнится — просто замените картонку на новую.

Оба способа позволяют обойтись без химии и точечно уничтожать вредителей.

Колорадские жуки — упрямая напасть, но с умным подходом и терпением они перестанут быть угрозой для вашего урожая.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

