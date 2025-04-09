Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спорт без чувства вины: тренировки по 2,5 часа в выходные работают так же, как 20 минут упражнений ежедневно
Анна Седокова обратилась к сыну Гектору в день его рождения: мой супергерой
Курс на поддержку! Новой инициативе дали зелёный свет в Госдуме — освобождение женщин с детьми от НДФЛ
Тонкие волосы? Вот как частое мытьё головы может стать для них катастрофой
Новый взгляд на акулу прошлого: редкие находки изменили всё
Влажный, сладкий, пряный: пирог, который нравится даже детям
Никто так не украшает женщину: мать Тарасова загадочно поддержала сына после насмешек
Крем-суп без сливок, но с нежным вкусом — что добавляют
Шок! Как заколка-банан делает волосы красивыми и при этом спасает от ломкости

Как один ящик спасает весь картофель от колорадского нашествия

1:38
Садоводство

Каждый год — одно и то же: только взошла картошка, как на ней уже сидит жёлто-чёрное зло. Колорадские жуки будто чувствуют нашу любовь к урожаю и приходят его уничтожить. Но и у нас, дачников, есть свои хитрости. Сегодня поделимся двумя способами, которые помогут собрать вредителей в одном месте — и избавиться от них без химии.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

1. Молодая картошка как приманка

Жуки обожают нежные, ещё не окрепшие листья. Поэтому опытные огородники советуют делать так:

  • отложите пару клубней от основной посадки;

  • посадите их позже — ближе к краю грядки или участка.

Пока основная картошка наберёт силу, жуки устремятся на молодые всходы. А значит, собирать их станет проще: они буквально соберутся в одном месте. Останется только пройтись по кустам — вручную или с банкой, кто как любит.

2. Клеевая ловушка своими руками

Ещё один способ — сделать приманку из подручных материалов:

  • возьмите ящик (подойдёт деревянный или металлический, около 50x50 см),

  • на дно положите картонку, щедро смазанную клеем от мышей,

  • добавьте сверху немного молодой картофельной ботвы.

Жуки заползут на ароматную "вкусняшку" и прилипнут. Когда ловушка заполнится — просто замените картонку на новую.

Оба способа позволяют обойтись без химии и точечно уничтожать вредителей.

Колорадские жуки — упрямая напасть, но с умным подходом и терпением они перестанут быть угрозой для вашего урожая.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Наука и техника
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом Аудио 
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Наука и техника
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное Аудио 
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Домашние животные
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Курс на поддержку! Новой инициативе дали зелёный свет в Госдуме — освобождение женщин с детьми от НДФЛ
Тонкие волосы? Вот как частое мытьё головы может стать для них катастрофой
Новый взгляд на акулу прошлого: редкие находки изменили всё
Влажный, сладкий, пряный: пирог, который нравится даже детям
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал?
Никто так не украшает женщину: мать Тарасова загадочно поддержала сына после насмешек
Крем-суп без сливок, но с нежным вкусом — что добавляют
Шок! Как заколка-банан делает волосы красивыми и при этом спасает от ломкости
Война за идеологии: вот почему Украина стала лакомым кусочком для глобалистов
Три аэропорта открылись после угрозы БПЛА
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.