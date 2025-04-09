Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

4,5 трлн на комфорт: Россия масштабно обновит системы ЖКХ

0:54
Правда ТВ

Россия запускает масштабное обновление ЖКХ. До 2030 года в инфраструктуру вложат 4,5 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансирование пойдёт как из бюджета, так и за счёт частных инвестиций. Модернизация затронет инженерные сети по всей стране. Это часть нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Мишустин подчеркнул, что люди должны как можно скорее почувствовать результат. Для этого действуют разные программы поддержки — от льготных кредитов до промышленной ипотеки.

В модернизации участвуют и крупные частные компании, такие как "Группа Полипластик". Они производят полимерные трубы и другие элементы, которые применяются в самых разных сферах — от водопровода до систем безопасности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.