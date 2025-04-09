4,5 трлн на комфорт: Россия масштабно обновит системы ЖКХ

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия запускает масштабное обновление ЖКХ. До 2030 года в инфраструктуру вложат 4,5 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансирование пойдёт как из бюджета, так и за счёт частных инвестиций. Модернизация затронет инженерные сети по всей стране. Это часть нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Мишустин подчеркнул, что люди должны как можно скорее почувствовать результат. Для этого действуют разные программы поддержки — от льготных кредитов до промышленной ипотеки.

В модернизации участвуют и крупные частные компании, такие как "Группа Полипластик". Они производят полимерные трубы и другие элементы, которые применяются в самых разных сферах — от водопровода до систем безопасности.

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