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Genesis решает судьбу G70 — и это тревожный знак для всего рынка

1:52
Авто

Genesis, которому в этом году исполняется 10 лет, оказался перед важным выбором: продолжать предлагать качественные и относительно доступные автомобили или уйти в нишу премиума и роскоши, чтобы конкурировать с признанными немецкими брендами. И, похоже, компания склоняется ко второму варианту.

Genesis GV70
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Genesis GV70

На недавнем мероприятии в Южной Корее прозвучала мысль: нынешний компактный седан G70, самый доступный автомобиль марки, может стать жертвой этого стратегического поворота. Сегодня внимание Genesis всё больше сосредоточено на более крупных и прибыльных моделях — G80, G90, GV80 и новом GV80 Coupe.

Как отметил Марк Чой, отвечающий за глобальные продукты, бренд не хочет бросаться в выпуск дешёвых моделей, даже если они могли бы расширить клиентскую базу. Вместо этого ставка делается на имидж и прибыльность. В линейке Genesis уже есть обновлённые версии G80 и GV80, а также престижные чёрные исполнения топовых моделей, которые скоро появятся в США. Кроме того, были показаны яркие концепты, намекающие на купе и кабриолеты на базе G90.

Тем не менее, несмотря на общее движение в сторону люкса, компания не торопится полностью отказываться от моделей с более низкой ценой. Например, GV70 остаётся самой популярной моделью бренда, что говорит о важности баланса между премиальностью и доступностью.

Но будущее G70 остаётся под вопросом. И если Genesis всё-таки решится поднять планку, то поклонникам компактного седана, возможно, придётся проститься с этой моделью — ради роста и амбиций бренда.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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