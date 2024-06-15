Новая программа для цифровых кочевников в Таиланде: условия и стоимость

Таиланд предлагает 5-летние визы для удаленных работников

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд планирует запустить программу "цифровые кочевники", предоставляющую гражданам возможность удаленно жить и работать в стране бесплатно в течение пяти лет. Стоимость участия в программе составит 10 000 тайских бат (примерно 300 долларов), а каждый год участники обязаны будут покидать страну на 180 дней и затем возвращаться, что будет стоить дополнительно 9,9 тысячи бат.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Для получения такой визы необходимо доказать наличие средств для проживания в Таиланде — минимум 14 тысяч долларов на счету, а также подтвердить трудоустройство в зарегистрированной компании. Кандидаты должны быть старше 20 лет.

Эта инициатива значительно расширяет возможности для цифровых кочевников, которые ранее могли оставаться в Таиланде лишь на 60 дней по туристическим визам. Новая программа предоставляет условия для более продолжительного пребывания и работы в стране.