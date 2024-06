Новая программа для цифровых кочевников в Таиланде: условия и стоимость

Таиланд планирует запустить программу "цифровые кочевники", предоставляющую гражданам возможность удаленно жить и работать в стране бесплатно в течение пяти лет. Стоимость участия в программе составит 10 000 тайских бат (примерно 300 долларов), а каждый год участники обязаны будут покидать страну на 180 дней и затем возвращаться, что будет стоить дополнительно 9,9 тысячи бат.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository