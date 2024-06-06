Бразилия планирует восстановить прямые авиарейсы в Россию

Бразилия хочет запустить прямые авиарейсы в Россию

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бразилия выразила желание в ближайшее время запустить прямые авиарейсы в Россию. Об этом сообщил посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес на ПМЭФ, как передает "Коммерсантъ".

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Посол отметил, что ранее между Бразилией и Россией уже существовало прямое авиасообщение, и он выразил надежду на скорое восстановление этих рейсов.

Соарес также напомнил, что россиянам не требуется виза для посещения Бразилии, и выразил надежду на увеличение потока российских туристов.

Прямое авиасообщение между Россией и Бразилией отсутствует с 2011 года. Несмотря на обсуждения этого вопроса, реальных шагов пока не предпринято.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Европой в ближайшее время не ожидается. Он подчеркнул, что Будапешт заинтересован в восстановлении прямых рейсов в Россию, однако для этого требуется общеевропейское решение, которое пока не принято.