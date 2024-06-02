Летний отдых в ОАЭ: как справиться с жарой и выбрать идеальный отель для комфортного пребывания

Блогер рассказала, как защититься от жары и высокой влажности в ОАЭ

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом в ОАЭ температура воздуха может превышать +40 градусов Цельсия. Высокая влажность делает пребывание на улице практически невыносимым. О том, как избежать перегрева во время отпуска за границей, рассказала автор Дзен-канала "Мы в Египте".

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Не до жиру, быть бы живым — так я скажу про отдых летом в ОАЭ тем, кто имеет проблемы со здоровьем, в особенности с сердцем и давлением. Для неподготовленных туристов такой отпуск может закончиться печально", — пишет россиянка в своем Дзен-канале.

Для тех, кого жара не пугает, блогер советует выбирать отель рядом с метро. Поездки на пляж лучше планировать на раннее утро или поздний вечер, так как в течение дня купаться в море будет сложно из-за жары.

При выборе отеля рекомендуется отдать предпочтение местам категории 4 звезды и выше. В летний период такие гостиницы обязательно охлаждают воду в бассейне, что сделает отдых более комфортным.