Подготовка смартфона к зарубежным поездкам: ключевые шаги для удобного и безопасного отдыха

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Как подготовить смартфон для поездки за границу: советы путешественников

1:21
Туризм

Лето — время отпусков, и многие люди предпочитают провести его в путешествиях за границей. Перед поездкой важно подготовить не только деньги, документы и одежду, но и мобильное устройство.

Как подготовить смартфон для поездки за границу: советы путешественников
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Правильная подготовка мобильного устройства поможет избежать множества проблем во время заграничной поездки.

Отключение мобильных данных

Если в вашем телефоне остаётся SIM-карта от домашнего оператора, отключите мобильные данные. Вы можете по привычке воспользоваться мобильным интернетом, что за границей приведёт к значительным затратам из-за роуминга.

Лучше подключаться к Wi-Fi или приобрести SIM-карту местного оператора.

Проверка зарядного устройства

В путешествии могут возникнуть сложности с зарядкой телефона. Поэтому перед поездкой полностью зарядите устройство. Проверьте состояние зарядных устройств и возьмите с собой несколько штук.

Также полезным будет внешний аккумулятор на случай трудностей с доступом к розеткам.

Установка приложений

В поездках за границу полезными окажутся приложения для навигации. Заранее установите карты мест, которые планируете посетить, чтобы использовать их офлайн.

Также пригодятся приложения для автоматического перевода фраз, если вы не владеете иностранными языками.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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