Подготовка смартфона к зарубежным поездкам: ключевые шаги для удобного и безопасного отдыха

Как подготовить смартфон для поездки за границу: советы путешественников

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето — время отпусков, и многие люди предпочитают провести его в путешествиях за границей. Перед поездкой важно подготовить не только деньги, документы и одежду, но и мобильное устройство.

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Правильная подготовка мобильного устройства поможет избежать множества проблем во время заграничной поездки.

Отключение мобильных данных

Если в вашем телефоне остаётся SIM-карта от домашнего оператора, отключите мобильные данные. Вы можете по привычке воспользоваться мобильным интернетом, что за границей приведёт к значительным затратам из-за роуминга.

Лучше подключаться к Wi-Fi или приобрести SIM-карту местного оператора.

Проверка зарядного устройства

В путешествии могут возникнуть сложности с зарядкой телефона. Поэтому перед поездкой полностью зарядите устройство. Проверьте состояние зарядных устройств и возьмите с собой несколько штук.

Также полезным будет внешний аккумулятор на случай трудностей с доступом к розеткам.

Установка приложений

В поездках за границу полезными окажутся приложения для навигации. Заранее установите карты мест, которые планируете посетить, чтобы использовать их офлайн.

Также пригодятся приложения для автоматического перевода фраз, если вы не владеете иностранными языками.