Какие документы нужны ребенку для летнего отдыха: полное руководство для родителей

Если родители находятся в браке, согласие на выезд от второго родителя не требуется. Однако, если они разведены, один из родителей может запретить ребенку выезжать за границу. Наличие таких ограничений можно проверить в УФМС по месту жительства.

Если ребенок путешествует за границу с бабушкой, дедушкой, тетей, старшим братом или другим родственником, потребуется согласие на выезд от одного из родителей. В документе указываются направление, сопровождающее лицо и период поездки. Этот документ должен быть заверен нотариально.