Дорожный шок и зеленые наблюдения: что удивило российскую блогершу в США

Россиянка была шокирована первой поездкой в США

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская блогерша по путешествиям Марина Ершова только что прибыла в США и поделилась своими первыми впечатлениями от страны. Она опубликовала свой рассказ на своем личном блоге на платформе "Дзен".

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В своем рассказе она рассказала, что выбрала столицу Гавайских островов, Гонолулу, в качестве своего первого пункта назначения. Она отметила, что мосты, здания и даже аэропорт этого города покрыты плесенью. Также ее поразило плохое состояние дорожного покрытия.

"Это настоящий шок для меня, мои дорогие подписчики. Пою и веселюсь. Я не ожидала, что сделаю такие выводы уже так скоро. Мы едва выехали из аэропорта, а дороги уже вызывают стыд. Если бы не знание о постоянных ямах, можно было бы потерять колеса", — так она описала местные дороги.

Марина также отметила, что таких ровных газонов, как в Новой Зеландии и Австралии, в США просто нет, и в некоторых местах трава достигает человеческого роста.