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Протесты на турецком острове Бююкада: местные жители против туристических автобусов

На турецком острове Бююкада начались протесты против туристических автобусов

0:48
Туризм

На турецком острове Бююкада начались протесты после введения туристических автобусов.

На турецком острове Бююкада начались протесты против туристических автобусов
Фото: www.flickr.com by Артемас Лю is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Недовольство жителей вспыхнуло после того, как Главное управление стамбульского транспорта доставило на остров десять туристических микроавтобусов. Члены Гражданской инициативы организовали акцию протеста и направили письмо в муниципалитет Стамбула, муниципалитет островов и другие компетентные органы с просьбой отменить это решение.

На Бююкаде, одном из Принцевых островов, запрещено движение автомобилей; передвигаться можно только на велосипедах и электрокарах. Активисты считают, что появление автобусов нарушит атмосферу острова и создаст проблемы с сохранением его уникальности.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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