Загадочные пирамиды: привлекательное место для туристов и объект исследования для учёных

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Знаменитые пирамиды Египта: мифы и интересные факты для туристов

1:07
Туризм

Знаменитые пирамиды представляют собой уникальное достояние культуры, привлекая внимание как обычных туристов, так и известных ученых. Многие аспекты этих величественных сооружений остаются загадкой до сих пор.

Знаменитые пирамиды Египта: мифы и интересные факты для туристов
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Несмотря на то, что лишь некоторые пирамиды приобрели широкую известность, их число превышает сотню. Однако все они расположены на территории одного региона.

Существует мнение, что строительством занимались рабы, подвергаемые жестокому обращению древними египтянами. Этот миф был создан кинематографом. На самом деле строителям и рабочим выплачивали зарплату, и они добровольно принимали участие в работе.

Если попытаться приблизительно определить вес самой известной пирамиды Хеопса, он составляет не менее пяти миллионов тонн. Кстати, самая известная из пирамид включена в список чудес света.

Специалисты имеют различные оценки высоты пирамид. Это не связано с несовершенством системы измерений, как многие могут подумать, а с особенностями самой конструкции.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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