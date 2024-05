Загадочные пирамиды: привлекательное место для туристов и объект исследования для учёных

Знаменитые пирамиды представляют собой уникальное достояние культуры, привлекая внимание как обычных туристов, так и известных ученых. Многие аспекты этих величественных сооружений остаются загадкой до сих пор.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International