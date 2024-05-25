Почему европейские пенсионеры не помогают взрослым детям и на что они тратят деньги

Привычки пенсионеров из Европы, которые стоит перенять россиянам

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка поделилась наблюдениями о привычках пожилых европейцев, которые могли бы быть полезны россиянам. По словам путешественницы, за границей очень мало пенсионеров занимаются огородом — большинство предпочитают активный отдых.

Фото: flickr.com by Bryan Ledgard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Еще один важный момент, отличающий наших пенсионеров от европейцев, — это привычка постоянно помогать детям, даже когда самим нужна помощь. Например, моя бабушка, которая давно на пенсии, постоянно спрашивает, нужна ли мне помощь деньгами, хотя у нее самой их особо нет", — отметила она.

По ее словам, в Европе пенсионеры больше тратят на себя и свое будущее, так как взрослые дети уже могут самостоятельно себя обеспечить.

Путешественница также подчеркнула, что европейцы не полагаются исключительно на пенсию. Они сами откладывают деньги на старость и инвестируют. Подобная привычка характерна не только для европейцев, но и для американцев.

Недавно стало известно, что к летнему сезону более 7 миллионов россиян оказались невыездными из-за долгов, сообщает "Росбалт".