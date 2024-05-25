Почему европейские пенсионеры не помогают взрослым детям и на что они тратят деньги

Россиянка поделилась наблюдениями о привычках пожилых европейцев, которые могли бы быть полезны россиянам. По словам путешественницы, за границей очень мало пенсионеров занимаются огородом — большинство предпочитают активный отдых.
"Еще один важный момент, отличающий наших пенсионеров от европейцев, — это привычка постоянно помогать детям, даже когда самим нужна помощь. Например, моя бабушка, которая давно на пенсии, постоянно спрашивает, нужна ли мне помощь деньгами, хотя у нее самой их особо нет", — отметила она.
По ее словам, в Европе пенсионеры больше тратят на себя и свое будущее, так как взрослые дети уже могут самостоятельно себя обеспечить.
Путешественница также подчеркнула, что европейцы не полагаются исключительно на пенсию. Они сами откладывают деньги на старость и инвестируют. Подобная привычка характерна не только для европейцев, но и для американцев.
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В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.