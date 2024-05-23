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Законность взимания платы за фотосъемку в кафе: что нужно знать

В Дагестане девушки получили счет за фото в кафе

2:10
Туризм

В кафе в Дагестане начали взимать плату с посетителей за фотосъемку, сообщает телеграм-канал "Баррель черной икры". Одна из подписчиц рассказала, что вместе с подругой выпила чай в Махачкале и сделала несколько фотографий для соцсетей. Она была удивлена, обнаружив в чеке плату за услугу "Съемка в зале".

В Дагестане девушки получили счет за фото в кафе
Фото: commons.wikimedia.org by Maritza Reyes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На первый взгляд это может показаться забавным, но такие случаи могут значительно повысить расходы на путешествия, если с туристов и тревел-блогеров будут брать деньги за фотосъемку в каждом кафе. Редакция решила разобраться, законно ли это, и в каких случаях можно не платить за фотографии.

Во-первых, ресторан не может запретить фотосъемку. Заведение имеет право устанавливать правила поведения на своей территории, но они не должны противоречить российским законам. Согласно пункту 4 статьи 29 Конституции РФ, каждый имеет право собирать информацию любым способом, включая фотографирование. Также можно опираться на статью 3 Закона РФ "Об информации", где также упоминается это право. Значки с перечеркнутым фотоаппаратом, которые висят на входах многих кафе и ресторанов, являются лишь рекомендацией, а не законом.

Основная функция кафе и ресторанов — предоставление еды и напитков, поэтому стоимость их услуг определяется ценами в меню. Включение в чек платы за фотосъемку, как в случае с героиней публикации, или за живую музыку, является нарушением пункта 2.1 статьи 14.8 КоАП. Суд может расценить это как навязанную услугу, оказанную без ведома и согласия потребителя.

В данном случае девушки имели право не платить за фотографии, так как их не предупредили о дополнительной плате. Кафе может предлагать дополнительные услуги, но не должно включать их в чек без согласия гостя. Об этом говорится в пункте 19 Правил общепита, где также указано, что потребитель может отказаться от оплаты таких опций.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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