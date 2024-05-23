Лучшие советы для посещения Барселоны: как избежать туристических ловушек

Туристам посоветовали пятидневный маршрут по Барселоне

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Барселона предлагает множество возможностей для приятного времяпрепровождения, но важно избегать туристических ловушек, особенно на улице Рамбла. Для тех, кто хочет насладиться поездкой без толп туристов, предлагается пятидневный маршрут, основанный на личном опыте и рекомендациях друзей.

Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Оптимальное время для посещения Барселоны — межсезонье, когда погода солнечная, море теплое, а туристов меньше, что облегчает передвижение по городу. Из аэропорта Эль-Прат до центра города можно доехать на метро за 5,50 евро или на трансфере до площади Каталонии за 2,40 евро.

Для удобства передвижения по городу используйте метро. Вы можете приобрести карту T-Casual на 10 поездок в зоне 1 за 12,15 евро или карту Hola Barcelona, которая дает неограниченный проезд на общественном транспорте, включая поездки в аэропорт, за 25,50 евро на три дня. В Барселоне Uber менее популярен, поэтому лучше воспользоваться приложением Cabify. Пешие прогулки также позволяют насладиться архитектурой города, которую легко упустить, путешествуя на машине или метро.

При выборе района для проживания обратите внимание на Грасию, известную своими солнечными площадями, ночными клубами и старинными бутиками. Если вы предпочитаете более активный образ жизни, остановитесь в районе Эль Борн, где много музеев, ресторанов и пляжей. Не пропустите район Эшампле, где находятся знаменитые работы Гауди, такие как Дом Багльо и собор Святого Семейства.