Другого выхода нет: введение платы за въезд в Швейцарию из-за массового туризма

Швейцарская деревня Лаутербруннен решила ввести плату за въезд для туристов, чтобы справиться с проблемой массового туризма. Нововведение, предусматривающее взимание пяти швейцарских франков (около 500 рублей), направлено на уменьшение загруженности дорог в летние месяцы. Эта мера также поможет регулировать туристический поток и компенсировать ущерб, наносимый туризмом.
С увеличением числа туристов в Лаутербруннене растёт трафик, количество отходов и расходы. Деревенский священник Маркус Шанц отметил, что деревня напоминает парк развлечений из-за постоянного потока посетителей. Он считает, что виноваты социальные сети, популяризирующие такие места, как водопад Штаубах, который стал популярным для селфи.
Эксперты по туризму признают сложности введения платы за въезд в сельскую местность, но считают, что это поможет привлечь средства для улучшения управления потоком посетителей и возмещения ущерба, связанного с туризмом.
Решение было принято после того, как активисты создали группу для изучения возможных решений проблемы. В итоге платный вход стал одним из предложенных вариантов.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.