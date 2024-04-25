Путеводитель от Тины Канделаки: российские курорты с уникальным наследием и закатами

Тина Канделаки пригласила всех туристов в Нижний Новгород

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Телеведущая и журналистка Тина Канделаки пригласила путешественников посетить Нижний Новгород, подчеркивая его великолепную архитектуру и захватывающие закаты.

Фото: commons.wikimedia.org by Leha-11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она также рекомендовала проехаться по нижегородской канатной дороге для увидения особенно красивых закатов, когда солнце медленно погружается за горизонт, подчеркивая красоту слияния рек Волги и Оки. Не упуская шанса поделиться впечатлениями с подписчиками в социальных сетях, она описала этот опыт как потрясающий, отметив, что природные особенности делают Нижний Новгород столицей невероятных закатов.

Канделаки также посоветовала тем, кто планирует отпуск, обратить внимание на российские курорты с их разнообразными ландшафтами и богатым историко-культурным наследием.