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Путеводитель от Тины Канделаки: российские курорты с уникальным наследием и закатами

Тина Канделаки пригласила всех туристов в Нижний Новгород

0:52
Туризм

Телеведущая и журналистка Тина Канделаки пригласила путешественников посетить Нижний Новгород, подчеркивая его великолепную архитектуру и захватывающие закаты.

Тина Канделаки пригласила всех туристов в Нижний Новгород
Фото: commons.wikimedia.org by Leha-11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она также рекомендовала проехаться по нижегородской канатной дороге для увидения особенно красивых закатов, когда солнце медленно погружается за горизонт, подчеркивая красоту слияния рек Волги и Оки. Не упуская шанса поделиться впечатлениями с подписчиками в социальных сетях, она описала этот опыт как потрясающий, отметив, что природные особенности делают Нижний Новгород столицей невероятных закатов.

Канделаки также посоветовала тем, кто планирует отпуск, обратить внимание на российские курорты с их разнообразными ландшафтами и богатым историко-культурным наследием.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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