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Байкальский отдых: почему цены резко выросли и как сэкономить

Россияне жалуются на подорожавший отдых на Байкале

1:25
Туризм

Российские отпускники высказали недовольство из-за резкого удорожания отдыха на Байкале. Об этом сообщает портал TourDom.

Россияне жалуются на подорожавший отдых на Байкале
Фото: Собственная работа by Discoverynn is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Одна из отдыхающих охарактеризовала времяпрепровождение на этом востребованном туристическом направлении словами "Таиланд дешевле". "Летом я собиралась в Иркутск и с семьей мы решили отправиться на Ольхон, — отметила она. — Мы не смогли найти ничего подешевле, чем 40 тысяч за три дня, а мест уже нет на август-сентябрь… Ужас".

По данным издания, стоимость проживания в самых комфортабельных гостиницах на Ольхоне в летний сезон выше в полтора-два раза по сравнению с текущими ценами. "Например, если в мае арт-номер с двуспальной кроватью в отеле "Порт Ольхон" можно забронировать за 4-8 тысяч рублей в сутки в зависимости от даты, то в июле уже придется выложить 10-20 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Туроператоры отмечают, что такое увеличение цен неудивительно.

"На Байкале спрос растет быстрее, чем предложение, а количество гостиниц, особенно на Ольхоне, ограничено, — подчеркнул руководитель компании "Байкалов" Анатолий Казакевич. — Там существует особо охраняемая природная зона, и одновременно может находиться только 2,5 тысячи человек в сутки".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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