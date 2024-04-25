Байкальский отдых: почему цены резко выросли и как сэкономить

Российские отпускники высказали недовольство из-за резкого удорожания отдыха на Байкале. Об этом сообщает портал TourDom.
Одна из отдыхающих охарактеризовала времяпрепровождение на этом востребованном туристическом направлении словами "Таиланд дешевле". "Летом я собиралась в Иркутск и с семьей мы решили отправиться на Ольхон, — отметила она. — Мы не смогли найти ничего подешевле, чем 40 тысяч за три дня, а мест уже нет на август-сентябрь… Ужас".
По данным издания, стоимость проживания в самых комфортабельных гостиницах на Ольхоне в летний сезон выше в полтора-два раза по сравнению с текущими ценами. "Например, если в мае арт-номер с двуспальной кроватью в отеле "Порт Ольхон" можно забронировать за 4-8 тысяч рублей в сутки в зависимости от даты, то в июле уже придется выложить 10-20 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Туроператоры отмечают, что такое увеличение цен неудивительно.
"На Байкале спрос растет быстрее, чем предложение, а количество гостиниц, особенно на Ольхоне, ограничено, — подчеркнул руководитель компании "Байкалов" Анатолий Казакевич. — Там существует особо охраняемая природная зона, и одновременно может находиться только 2,5 тысячи человек в сутки".
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