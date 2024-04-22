Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как различить сухость кожи от её обезвоженности
В Госдуму внесли законопроект об ограничении полной стоимости кредитов в МФО
Эксперты рассказали, как подружить двух враждующих кошек
Ксения Собчак присутствовала на суде по делу бывшего министра экономики Казахстана
Быстрый доступ к страховой информации: удобство для пользователей Госуслуг
Делимся плюсами и минусами ошпаривания кустов
Куриный суп с фасолью: отличный источник легкоусвояемого белка на обед
Аршавин рассказал, кого бы выбрал тренером для "Спартака"
Диетолог Али: грецкие орехи и фисташки улучшают память
Таинственные места СССР: загадки, которые остаются неразгаданными

Топ-7 самых таинственных мест СССР

2:18
Туризм

Специалисты из сервиса по путешествиям "tutu" рассказали о семи загадочных местах в России и её соседних странах, тайны которых остаются нераскрытыми как во времена СССР, так и в настоящее время.

Топ-7 самых таинственных мест СССР
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Лидером рейтинга стали Столбы выветривания, расположенные в Республике Коми на плато Маньпупунер. Ученые СССР не смогли разгадать загадку этого места из-за его труднодоступности и неприязни коренных народов к посторонним. Сегодня туристы приезжают сюда, чтобы попросить исполнения своих желаний у местных идолов.

В Челябинской области привлекает внимание путешественников Аркаим, обнаруженный в 1987 году. Этот комплекс городищ считается важным археологическим открытием. Сейчас он является музеем-заповедником, где можно узнать о быте народов, живших в этих степных местах.

Сейдозеро в Ловозерских тундрах также привлекает внимание экспертов. Во времена СССР туда отправлялись множественные экспедиции, проводимые как учеными, так и поклонниками оккультизма. Место ассоциируется с различными необъяснимыми явлениями, такими как трансы и предсказания будущего, а также связывается с богом-великаном Куйвой, живущим в скале рядом с озером.

В рейтинг также вошли перевал Дятлова в Свердловской области и гора Холатчахль, расположенная поблизости.

Озеро Лабынкыр в Якутии стало известным благодаря советскому геологу Твердохлебову, который в 1953 году обнаружил там нечто, напоминающее лохнесское чудовище. Существо получило имя "лабынкырский черт", но до сих пор остается неясным, действительно ли оно существовало.

Барсакельмес в Казахстане был известен как самый закрытый заповедник страны с строгим пропускным режимом. Ходили слухи о наличии секретной биологической лаборатории и исчезновениях людей на его территории.

Завершает рейтинг комплекс Караундж в Армении, состоящий из вертикально расположенных камней. Любители мистики предполагают, что это может быть курганом, где похоронены останки великого воина.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров

Звезда поделилась кадрами из спортзала.

Наталья Подольская отправилась на тренировку в коротком топе
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Источник из реабилитационного центра: Анастасию Заворотнюк навсегда парализовало
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Последние материалы
В Госдуму внесли законопроект об ограничении полной стоимости кредитов в МФО
Эксперты рассказали, как подружить двух враждующих кошек
Ксения Собчак присутствовала на суде по делу бывшего министра экономики Казахстана
Быстрый доступ к страховой информации: удобство для пользователей Госуслуг
Топ-7 самых таинственных мест СССР
Делимся плюсами и минусами ошпаривания кустов
Куриный суп с фасолью: отличный источник легкоусвояемого белка на обед
Аршавин рассказал, кого бы выбрал тренером для "Спартака"
Диетолог Али: грецкие орехи и фисташки улучшают память
Li Auto снижает цены на модели и обещает возмещение для ранних покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников