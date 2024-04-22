Таинственные места СССР: загадки, которые остаются неразгаданными

Топ-7 самых таинственных мест СССР

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты из сервиса по путешествиям "tutu" рассказали о семи загадочных местах в России и её соседних странах, тайны которых остаются нераскрытыми как во времена СССР, так и в настоящее время.

Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Лидером рейтинга стали Столбы выветривания, расположенные в Республике Коми на плато Маньпупунер. Ученые СССР не смогли разгадать загадку этого места из-за его труднодоступности и неприязни коренных народов к посторонним. Сегодня туристы приезжают сюда, чтобы попросить исполнения своих желаний у местных идолов.

В Челябинской области привлекает внимание путешественников Аркаим, обнаруженный в 1987 году. Этот комплекс городищ считается важным археологическим открытием. Сейчас он является музеем-заповедником, где можно узнать о быте народов, живших в этих степных местах.

Сейдозеро в Ловозерских тундрах также привлекает внимание экспертов. Во времена СССР туда отправлялись множественные экспедиции, проводимые как учеными, так и поклонниками оккультизма. Место ассоциируется с различными необъяснимыми явлениями, такими как трансы и предсказания будущего, а также связывается с богом-великаном Куйвой, живущим в скале рядом с озером.

В рейтинг также вошли перевал Дятлова в Свердловской области и гора Холатчахль, расположенная поблизости.

Озеро Лабынкыр в Якутии стало известным благодаря советскому геологу Твердохлебову, который в 1953 году обнаружил там нечто, напоминающее лохнесское чудовище. Существо получило имя "лабынкырский черт", но до сих пор остается неясным, действительно ли оно существовало.

Барсакельмес в Казахстане был известен как самый закрытый заповедник страны с строгим пропускным режимом. Ходили слухи о наличии секретной биологической лаборатории и исчезновениях людей на его территории.

Завершает рейтинг комплекс Караундж в Армении, состоящий из вертикально расположенных камней. Любители мистики предполагают, что это может быть курганом, где похоронены останки великого воина.