Трагическое происшествие в Аризоне: женщина упала с скалы во время прогулки с ребенком

Американка сорвалась со скалы во время прогулки с ребенком

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В штате Аризона туристка Зайнаб Джозеф, прогуливаясь с годовалым ребенком, неудачно упала с 40-метровой скалы в одном из парков США, сообщает NBC.

Фото: www.flickr.com by Yosemite Highlining is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

На момент инцидента рядом с женщиной из Калифорнии был ее муж, однако он не смог предотвратить падение, вызванное потерей равновесия на каменистой тропе.

Свидетели незамедлительно вызвали экстренную службу, когда спустились к пострадавшей. Туристку успели доставить в местную больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь. В настоящее время офис шерифа округа Явапай проводит расследование инцидента, квалифицировав его как несчастный случай.