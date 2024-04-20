Трагическое происшествие в Аризоне: женщина упала с скалы во время прогулки с ребенком

В штате Аризона туристка Зайнаб Джозеф, прогуливаясь с годовалым ребенком, неудачно упала с 40-метровой скалы в одном из парков США, сообщает NBC.
На момент инцидента рядом с женщиной из Калифорнии был ее муж, однако он не смог предотвратить падение, вызванное потерей равновесия на каменистой тропе.
Свидетели незамедлительно вызвали экстренную службу, когда спустились к пострадавшей. Туристку успели доставить в местную больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь. В настоящее время офис шерифа округа Явапай проводит расследование инцидента, квалифицировав его как несчастный случай.
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