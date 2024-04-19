Необычный номер: шрек вместо морского побережья! Отельный сюрприз от блогера Морганы в Греции

Популярная блогерша Моргана поделилась видеороликом из своего отеля в Греции, который вызвал настоящий фурор в интернете. Вместо ожидаемых живописных видов на Акрополь или морское побережье, она показала рекламный щит с Шреком, направленным прямо в её окно.
Этот необычный контент быстро набрал более миллиона лайков, став настоящим хитом сети. Моргана призналась, что сама была поражена тем, что увидела, открывая дверь в свой номер: "Это было действительно невероятно", — отметила она.
Пользователи интернета были в восторге от оригинальности этого видео и с радостью делились им с друзьями.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.