Необычный номер: шрек вместо морского побережья! Отельный сюрприз от блогера Морганы в Греции

Популярная блогерша заселилась в номер с видом на Шрека

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярная блогерша Моргана поделилась видеороликом из своего отеля в Греции, который вызвал настоящий фурор в интернете. Вместо ожидаемых живописных видов на Акрополь или морское побережье, она показала рекламный щит с Шреком, направленным прямо в её окно.

Фото: commons.wikimedia.org by Robert Drózd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Этот необычный контент быстро набрал более миллиона лайков, став настоящим хитом сети. Моргана призналась, что сама была поражена тем, что увидела, открывая дверь в свой номер: "Это было действительно невероятно", — отметила она.

Пользователи интернета были в восторге от оригинальности этого видео и с радостью делились им с друзьями.