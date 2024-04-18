Пхукетский отпуск превращается в кошмар из-за вспышки ротавируса: что нужно знать

Россияне на Пхукете начали массово жаловаться на пищевое отравление

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из России, пребывающие на острове Пхукет, активно жалуются на случаи отравления. Они считают, что на острове произошла вспышка ротавируса, как сообщает телеграм-канал "Shot Проверка".

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Один из отдыхающих поделился своим опытом: "Мы ничего экзотического не пробовали с мужем. Просто рис с морепродуктами в местных кафе. Но пару дней нам было очень плохо, поднялась высокая температура, и только антибиотики помогли. Мы потеряли 2 дня отпуска из-за этого".

Большинство случаев отравления фиксируется в районе пляжа Ката, где находится множество ресторанов и кафе, специализирующихся на тайской кухне и морепродуктах.

Отдыхающие отмечают, что основные симптомы включают слабость, рвоту и высокую температуру, что может быть признаком как ротавируса, так и обычного пищевого отравления. Несмотря на это, лекарства из местных аптек, по словам пострадавших, неэффективны. Многим пришлось обращаться в местные госпитали по медицинской страховке.

Статистика показывает, что подобные случаи появляются в СМИ периодически. Несколько месяцев назад "Shot" уже сообщал о "странных вирусах, бушующих на Пхукете". Однако официальных заявлений о массовых проблемах ни от властей Таиланда, ни от российских туроператоров не поступало. Страховые компании время от времени сталкиваются с подобными ситуациями, но такое явление считается стандартным в сезонном контексте. СК напоминают, что наличие страховки обеспечивает медицинскую помощь в тайских больницах, в то время как отсутствие страховки может значительно ударить по бюджету, учитывая высокие расходы на лечение в Таиланде.