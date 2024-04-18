Пхукетский отпуск превращается в кошмар из-за вспышки ротавируса: что нужно знать

Туристы из России, пребывающие на острове Пхукет, активно жалуются на случаи отравления. Они считают, что на острове произошла вспышка ротавируса, как сообщает телеграм-канал "Shot Проверка".
Один из отдыхающих поделился своим опытом: "Мы ничего экзотического не пробовали с мужем. Просто рис с морепродуктами в местных кафе. Но пару дней нам было очень плохо, поднялась высокая температура, и только антибиотики помогли. Мы потеряли 2 дня отпуска из-за этого".
Большинство случаев отравления фиксируется в районе пляжа Ката, где находится множество ресторанов и кафе, специализирующихся на тайской кухне и морепродуктах.
Отдыхающие отмечают, что основные симптомы включают слабость, рвоту и высокую температуру, что может быть признаком как ротавируса, так и обычного пищевого отравления. Несмотря на это, лекарства из местных аптек, по словам пострадавших, неэффективны. Многим пришлось обращаться в местные госпитали по медицинской страховке.
Статистика показывает, что подобные случаи появляются в СМИ периодически. Несколько месяцев назад "Shot" уже сообщал о "странных вирусах, бушующих на Пхукете". Однако официальных заявлений о массовых проблемах ни от властей Таиланда, ни от российских туроператоров не поступало. Страховые компании время от времени сталкиваются с подобными ситуациями, но такое явление считается стандартным в сезонном контексте. СК напоминают, что наличие страховки обеспечивает медицинскую помощь в тайских больницах, в то время как отсутствие страховки может значительно ударить по бюджету, учитывая высокие расходы на лечение в Таиланде.