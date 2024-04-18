Новые меры в ценообразовании: египет создает комитеты для контроля за ценами на хлеб

Египет устанавливает новые требования и стандарты для хлеба

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр снабжения и внутренней торговли, Али Моселхи, объявил о намерении правительства Египта в течение недели создать комитеты более высокого уровня для контроля за ценообразованием на два типа хлеба: "туристический" и "субсидируемый". Этот шаг вызван ростом цен на муку и другие факторы стоимости.

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В стране существуют два вида хлеба: "туристический", доступный для приобретения любым гражданином без документов, и "субсидируемый", который продаётся по фиксированной цене и весу через государственные хлебные карточки.

Ценообразование на хлеб, предлагаемый в отелях, не регулируется правительством, поэтому отели могут устанавливать свои цены. С уменьшением цен на муку на 30-35%, стоимость килограмма муки упадёт с 28 до 18 египетских фунтов.

После принятия решения министерством будут разработаны специальные требования и стандарты, которым должны соответствовать туристические пекарни.