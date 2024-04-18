Восстановление работы аэропорта Дубая после непогоды в рекордные сроки

Аэропорт Дубая начнет полноценно функционировать в течение 24 часов

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Маджед аль-Джокер, главный операционный директор международного аэропорта Дубая, заявил эмиратскому агентству WAM, что аэропорт, пострадавший от рекордных для ОАЭ проливных дождей, восстановит свою полноценную работу в течение 24 часов.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его словам, после возобновления работы терминалов 1 и 3 обстановка в аэропорту "стала более упорядоченной", что позволило большинству авиакомпаний прекратить отмену рейсов и частично восстановить штатное расписание полетов.