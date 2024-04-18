Как турист из США столкнулся с шокирующим счетом за роуминг: уроки из истории с T-Mobile

Турист из Соединенных Штатов получил от T-Mobile счёт на 143 000 долларов (примерно 13,4 миллиона рублей) за отправку фотографий и сообщений за границей. Эту историю поделилось издание Scripps News Tampa.
По данным издания, в сентябре 2023 года 71-летний Рене Ремунд отправился в Швейцарию с женой Линдой, где сделал множество фотографий и отправил их семье и друзьям в США через мобильную связь.
После возвращения домой супружеской паре пришёл счёт на огромную сумму. Отмечается, что за трёхнедельное пребывание в Швейцарии Ремунд и его супруга использовали около 9,5 гигабайт данных, за что им начислили роуминговые расходы, превышающие 6000 долларов (примерно 565 тысяч рублей) в день.
Согласно изданию, Ремунду пришлось обратиться к адвокату, чтобы оспорить счёт и избежать необходимости оплаты значительной суммы.
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