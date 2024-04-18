Таинственное исчезновение: сингапурская туристка без вести пропала в испанском городе

Сингапурская туристка исчезла без вести во время отдыха в испанском городе Хавеа, как сообщает местный портал Xàbia.com.
Одри Фанг, 39-летняя женщина, отправилась в одиночное путешествие по Европе и забронировала отель на курорте с 4 по 10 апреля. Вечером 9 апреля она вышла из номера и не вернулась, оставив все свои вещи в гостинице.
Сообщается, что Фанг уже должна была вернуться в Сингапур, и авиакомпания подтвердила отсутствие ее на обратном рейсе. Полиция начала расследование.
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