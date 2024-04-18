Таинственное исчезновение: сингапурская туристка без вести пропала в испанском городе

Туристка отправилась путешествовать по Европе одна и пропала без вести в Испании

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сингапурская туристка исчезла без вести во время отдыха в испанском городе Хавеа, как сообщает местный портал Xàbia.com.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одри Фанг, 39-летняя женщина, отправилась в одиночное путешествие по Европе и забронировала отель на курорте с 4 по 10 апреля. Вечером 9 апреля она вышла из номера и не вернулась, оставив все свои вещи в гостинице.

Сообщается, что Фанг уже должна была вернуться в Сингапур, и авиакомпания подтвердила отсутствие ее на обратном рейсе. Полиция начала расследование.